Lupta pe posturile de conducere din Parlament produce tensiuni în ședința PNL. USR schimbă liderul deputaților

În ședința grupurilor parlamentare reunite ale PNL, discuțiile au scos la iveală o revoltă internă față de premierul și președintele partidului, Ilie Bolojan. PNL își va păstra însă liderii de grup.

UPDATE: PNL își păstrează liderii de grup

PNL a decis însă să își păstreze actualii lideri de grup.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, USR îl schimbă pe Rodeanu Bogdan din funcția de lider al deputaților, fiind înlocuit de Diana Stoica.

Rămân să fie stabilite funcțiile pentru conducerile Camerei Deputaților și Senatului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Amintim că, între Bolojan și parlamentari a avut loc un schimb de replici dur, potrivit unor surse din partid. Liberalii au cerut să fie schimbat Gabriel Andronache din funcția de lider al grupului de la Cameră și Patricia Moș din Biroul Permanent al Camerei Deputaților, ambii acuzați de colegi că ar fi „oamenii lui Bolojan”, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN.

„Nu va cer să mă susțineti pentru măsurile pe care le iau, dar vă cer să nu ne torpilăm din interior. Înteleg că doamna Moș are o circumstanță agravantă că e de la Bihor, dar cu Gabi Andronache ce aveți, e un om serios , profesionist”, le-ar fi spus premierul parlamentarilor PNL.

Premierul a continuat: „Oare ajută partidul dacă eu am o poziție șubrezită în Coaliție? Fricțiunile interne nu ne ajută cu nimic”.

Alina Gorghiu a replicat: „Competiția n-are cum să șubrezească partidul, doar să-l întărească. Toți parlamentarii au dreptul la a fi aleși”.

Și Andrei Baciu, președintele PNL Sector 3, i-a răspuns premierului: „Competiția și dreptul la liberă exprimare sunt esențiale”

Senatul şi Camera Deputaţilor încep, luni, 2 februarie, prima sesiune parlamentară ordinară a anului. Conform procedurilor, în prima zi din sesiunea parlamentară vor fi aleşi, în fiecare cameră, membrii Birourilor permanente, şi anume vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii Senatului, respectiv ai Camerei Deputaţilor.

Preşedinţii celor două Camere, Mircea Abrudean şi Sorin Grindeanu, au fost aleşi, după constituirea Parlamentului, pentru un mandat de patru ani.