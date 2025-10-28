Premierul Ilie Bolojan și comisarul european Valdis Dombrovskis au susținut marți, 28 octombrie, o conferință de presă la Palatul Victoria, în care au discutat, printre altele, despre situația fiscală a României și despre implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Valdis Dombrovskis a declarat că deficitul României a atins anul trecut 9,6% din PIB, cel mai mare nivel din Uniunea Europeană, și că sunt necesare măsuri curajoase pentru corectarea situației.

„Amploarea și natura măsurilor luate corespund cu eforturile de a face ca România să reintre în line cu ce e necesar. Estimăm ca deficitul să fie de 8,3% și e important că ținta de deficit pentru 2026 trebuie respectată pentru a se asigura stabilitatea financiară la care s-a ajuns și pentru a corecta până în 2030 deficitul excesiv”, a precizat oficialul european.

Totodată, Dombrovskis a subliniat că accesul României la piețele internaționale de capital și menținerea investițiilor depind de respectarea disciplinei fiscale.

Comisia Europeană va stabili până la finalul lunii noiembrie dacă România îndeplinește cerințele procedurii de deficit excesiv. „Dacă evoluția e pozitivă, comisia va putea evita suspendarea fondurilor europene”, a spus el.

Comisarul a mai subliniat importanța implementării rapide a PNRR, evidențiind că evaluarea Comisiei a fost pozitivă și că România rămâne un partener important pentru provocările actuale la nivel european.

Declarațiile lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul Guvernului pentru redresarea economică sustenabilă.

„Ne-am propus o țintă de deficit de 8,4%, în următoarele două luni, dacă avem disciplină financiară, ne propunem să atingem această țintă, în așa fel încât să ne recâștigăm credibilitatea în fața piețelor și în fața CE. Lunile noiembrie și decembrie vor fi decisive și pentru bugetul pe anul următor. În decembrie ar trebui să avem pregătită legea bugetului, care va cuprinde și ținta de deficit și principalele elemente care țin de buget, iar în noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri care să permită ca o dată cuprinse în legea bugetului să avem efectele de stabilizare și în 2026”, a declarat Bolojan.

El a precizat că Guvernul va adopta măsuri pentru reducerea cheltuielilor, încasarea veniturilor și prioritizarea investițiilor, astfel încât să se asigure echilibrul bugetar pentru anul următor.

Premierul a mai subliniat că ținta de deficit pentru 2026 trebuie să se apropie de 6% și că implementarea măsurilor PNRR va permite continuarea investițiilor în infrastructură, spitale și școli, cu un buget estimat de 10 miliarde de euro până în august 2026.

Bolojan și Dombrovskis au reconfirmat că respectarea țintelor fiscale și progresul rapid în implementarea PNRR sunt esențiale pentru stabilitatea economică și atractivitatea României pe piețele internaționale.

Comisarul european pentru economie și productivitate, implementare și simplificare, Valdis Dombrovskis, vizitează luni și marți România.