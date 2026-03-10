O primărie transformată în „Cimitirul vesel”. Tablouri ale fostului primar decedat, cu paharul în mână, puse pe faţada instituţiei

Omagiu neobișnuit la o primărie din Mehedinți, unde angajații instituției au expus două tablouri cu fostul primar, decedat anul trecut, care amintesc mai degrabă de Cimitirul Vesel de la Săpânţa decât de o instituţie publică.

Fațada primăriei din comuna Gogoșu, județul Mehedinți, a devenit subiect de discuție printre localnici, potrivit Digi24. Două tablouri ale fostului primar Jean Rogoveanu, decedat în urmă cu câteva luni, au fost amplasate chiar pe clădirea instituției, în semn de omagiu. Numai că nonconformismul imaginilor a atras imediat atenția: fostul edil nu este reprezentat într-o fotografie oficială, ci într-o ipostază relaxată, ținând în mână un pahar de vin, ceea ce aminteşte mai degrabă de Cimitirul Vesel de la Săpânţa.

Inițiativa aparține angajaților primăriei, care au dorit astfel să îi aducă un omagiu celui care a condus administrația locală. Gestul, însă, a stârnit reacții diferite în rândul comunității. Unii localnici consideră că este o formă sinceră de a-i păstra amintirea, în timp ce alții cred că o astfel de imagine nu ar trebui afișată pe clădirea unei instituții publice.

Fostul primar, o figură controversată

Jean Rogoveanu, primarul din Gogoșu, a murit în toamna anului trecut, după ce a suferit un infarct. Potrivit celor apropiați, în ziua în care a murit, acesta venise la serviciu, însă la un moment dat i s-a făcut rău. Angajații primăriei au vrut să cheme o ambulanță, însă edilul și-ar fi revenit temporar și a refuzat intervenția. Câteva ore mai târziu, starea lui s-a agravat din nou şi a plecat spre spitalul din Drobeta-Turnu Severin, însoțit de concubina sa. Pe drum, însă, a intrat în stop cardio-respirator, iar echipajul medical care a intervenit ulterior nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Fostul primar era o figură bine cunoscută în comunitate, dar și una controversată. În iunie 2024, el a câștigat încă un mandat de primar al comunei Gogoșu, după o campanie electorală neobișnuită, în care s-a confruntat chiar cu fosta sa soție. Cei doi se aflau în plin proces de divorț în perioada alegerilor, iar Rogoveanu a susținut public că aceasta ar fi intrat în cursă „din răzbunare”.

De-a lungul timpului, numele său a fost asociat și cu mai multe controverse. Presa locală a relatat, de exemplu, despre achiziționarea, din bani publici, a trei telefoane mobile în valoare totală de aproximativ 6.000 de euro, dispozitive care ar fi fost folosite de primar, viceprimar și o angajată a primăriei.

În trecut, în 2013, Jean Rogoveanu a fost reținut sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani, fiind ulterior eliberat. În același an, el a fost implicat și într-un accident rutier produs pe raza comunei Hinova, după ce, aflat la volanul unui SUV, a intrat pe contrasens și a lovit frontal un autoturism care circula regulamentar. Trei persoane, printre care și un copil, au fost rănite în urma impactului.