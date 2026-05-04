Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, la Interviurile Adevărul, de la ora 14:30

Euro se apropie de pragul psihologic de 5,20 lei - nou record istoric

Leul a înregistrat o depreciere majoră luni, cu doar o zi înaintea moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, ceea ce exprimă îngrijorarea investitorilor din piață privind mersul economiei și finanțelor țării. Euro este cotat lui de BNR la aproape 5,20 lei, cu 6 bani mai mult decât era pe 30 aprilie.

Un euro peste 5 lei
Valoarea euro se apropie vertiginos de 5,20 lei. Foto arhivă

Datele afișate luni de BNR cotează euro la un nou record istoric, de 5.1998 lei, cu aproape șase bani mai mult decât era joi, 30 aprilie, când înregistrase valoarea de 5.1417 lei.

Dezbaterea şi votul pe moţiunii depuse de PSD și AUR împotriva Guvernului vor avea loc marți, 5 mai. Moţiunea de cenzură este iniţiată de 254 de deputaţi şi senatori, potrivit anunţului din plenul comun.

În textul moțiunii semnate de PSD-AUR, Guvernul este acuzat că reforma premierului Bolojan este, în realitate, un eșec administrativ și sunt taxate dur măsurile care au afectat direct categoriile vulnerabile, deși PSD era la guvernare când a aprobat tăierile.

Semnatarii documentului critică dur și termenul „șobolan” folosit de premierul Bolojan în discursul public, atunci când a comparat situația companiilor de stat cu „niște șobolani care rod proviziile”.

PSD anunțase, pe 28 aprilie, că a reușit să obțină sprijinul unei majorități parlamentare pentru depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva lui Bolojan. Social-democrații susțineau că „inițiativa ar deschide „calea unei schimbări profunde în modul de guvernare”. În același document, PSD preciza că există dificultăți în actul de guvernare și îl criticau pe șeful Executivului pentru relația cu partenerii politici.

Cotațiile de pe piața interbancară au tras încă de vineri semnalul de alarmă

Cotațiile de pe piața interbancară indicau încă din data de 1 Mai o nouă creștere a monedei europene în raport cu leul, în prima zi a lunii mai, după ce joi, 30 aprilie, BNR a cotat euro la 5,14 lei, valoare care a atins un nou nivel istoric, după cel de acum un an din preajma alegerilor prezidențiale.

Ce trebuie să facă România pentru a-și păstra traseul de reducere a deficitului

Volatilitatea recentă a activelor româneşti este determinată de evoluţiile din plan politic, fenomen vizibil atât pe piaţa de capital şi pe cea a titlurilor de stat, cât şi pe cursul valutar, susţine preşedintele CFA România, Adrian Codirlaşu.

De altfel, analistul Adrian Negrescu a afirmat că deprecierea reflectă ieşirile semnificative de capital din economia românească, care au loc în ultimele zile pe fondul efectelor crizei politice.

„Deprecierea are un singur numitor comun: lipsa de perspectivă a investitorilor în ceea ce priveşte puterea decizională de la Bucureşti, în contextul crizei politice. Altfel spus, investitorii se tem că, indiferent cine se va afla la Palatul Victoria, fără un plan concret de măsuri de reformă, va eşua în tentativa de a reduce deficitul bugetar la 6,2% şi, practic, de a repune economia românească şi finanţele statului pe linia de plutire. Asistăm, din punctul meu de vedere, la o depreciere accentuată a monedei naţionale", a menţionat Negrescu.

Potrivit acestuia, Banca Naţională încearcă „să reducă presiunea asupra cursului de schimb", reuşind treptat să ducă euro către un nivel mai adecvat actualei situaţii economice şi politice din ţara noastră.

„Problema este că, dacă vom continua pe acest trend de depreciere, aşa cum vedem în ultimele trei zile, există riscul ca, în următoarele săptămâni, cursul să ajungă la 5,5 lei sau chiar 6 lei pentru un euro, în cel mai nefavorabil scenariu", a adăugat specialistul.

În opinia sa, presiunea pe curs ar putea continua dacă la Bucureşti nu va exista un guvern stabil, cu puteri depline, capabil să reafirme angajamentele investiţionale şi de reformă ale statului român în cadrul înţelegerilor pe care le are cu Comisia Europeană, cu agenţiile de rating şi cu marii finanţatori ai României.

Se scumpesc chiriile și ratele la bănci

Adrian Negrescu a subliniat că se vor scumpi chiriile, ratele bancare şi serviciile de telefonie dacă această criză valutară se amplifică.

„Singura veste bună în actuala situaţie dificilă este că o mare parte dintre companiile private, inclusiv cele cu impact major în economie, şi-au restructurat activitatea”, a spus el.

„Se observă un nivel ridicat de rezilienţă în faţa provocărilor generate de inflaţie, deprecierea cursului şi alte probleme macroeconomice. Economia reuşeşte să reziste acestor presiuni, iar faptul că nu asistăm la închideri masive de companii, la un val semnificativ de concedieri sau la falimente pe scară largă arată că, dincolo de pierderile conjuncturale, România rămâne pe un parcurs relativ stabil", a menţionat specialistul.

Adrian Negrescu a subliniat că România se află într-o perioadă de încetinire economică, dar nu într-o criză severă care să ducă la ruperea lanţurilor de producţie sau la un val generalizat de falimente şi disponibilizări.

