Liviu Negoiță își anunță candidatura la Primăria Capitalei din partea PUSL: „Bucureștiul este un oraș părăsit”

Liviu Negoiță își anunță candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei, criticând liderii actuali ai coaliției și pe actualul primar interimar.

„Vă anunț că am hotărât să candidez la Primăria Capitalei. (...) Îmi doresc susținerea bucureștenilor. Ce m-a determinat? Bucureștiul este un oraș părăsit și asta m-a determinat să îmi anunț candidatura”, a spus Liviu Negoiță într-o conferință de presă.

El a criticat actualii lideri politici, inclusiv pe primarul interimar Stelian Bujduveanu. Potrivit acestuia, USR ar trebui să plece din coaliție. „PUSL cere ieșirea de la guvernare a USR. (...) Numai scandal am văzut la oamenii ăștia. (...) Este cel puțin necolegial să depui o plângere penală”, a spus el referitor la plângerea penală depusă de un membru USR împotriva guvernului, pentru a obliga Executivul să organizeze alegerile.

Alegerile, în lipsa unei decizii a guvernului, ar trebui organizate în mod normal în primăvara anului viitor, explică acesta.

Cine este Liviu Negoiță

Liviu Negoiță este, în prezent, președinte al organizației PUSL București. El a fost membru al Partidului Democrat (PD) și al PDL. A avut două mandate de parlamentar în perioada 1996-2000 și 2012-2016, iar între 2004 și 2012 a fost primar al Sectorului 3 al Bucureștiului, obținând tot două mandate.

După demisia, în 2009, a premierului Emil Boc, Liviu Negoiță a fost desemnat de președintele Traian Băsescu pentru funcția de premier, însă nu a reușit să formeze o majoritate parlamentară, iar cabinetul pe care l-a propus nu a fost învestit.