Criza politică din România, în atenția internațională. George Simion, interviu în Politico: „Suntem dispuși să discutăm cu toată lumea”

Liderul de extremă dreapta George Simion a pierdut alegerile prezidențiale din România anul trecut, însă, pe măsură ce coaliția guvernamentală se destramă, el vede acum o altă cale către putere, arată o analiză publicată de POLITICO.

Partidele pro-UE din România se grăbesc să îl țină pe George Simion, ultranaționalist și eurosceptic, în afara jocului politic, în timp ce negociază posibile soluții la criză.

Însă politicianul apropiat de mișcarea MAGA este deja în fruntea sondajelor naționale și susține că a venit momentul ca partidul său să aibă șansa de a guverna a șasea cea mai populată țară din UE — unde urmează să fie amplasată cea mai mare bază aeriană NATO, la Marea Neagră, mai notează publicația.

„România ar deveni un partener mai conflictual și mai imprevizibil pentru Bruxelles”

Potrivit analizei, dacă ar conduce partidul lui Simion, „România ar deveni un partener mai conflictual și mai imprevizibil pentru Bruxelles”, deoarece acesta nu dorește ca Comisia Europeană să impună reguli privind cheltuielile publice, ar renunța la finanțarea Ucrainei și s-ar opune politicii comune de migrație a UE.

„Speranța mea este să avem o schimbare de putere… democrația înseamnă alternanță la guvernare, așa că trebuie să facă lucrul democratic și să ne lase să guvernăm… să asculte de votul oamenilor”, a declarat el pentru POLITICO.

Criza actuală din România este legată de necesitatea unor măsuri dure de austeritate pentru reducerea deficitului. Ruptura principală din coaliția de guvernare a apărut după ce Partidul Social Democrat (PSD) și-a retras din sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, din Partidul Național Liberal (PNL), din cauza dimensiunii tăierilor bugetare.

Simion a criticat coaliția actuală, pe care a numit-o o „alianță nenaturală” formată din patru partide, incluzând Uniunea Salvați România (USR) și UDMR, pe lângă PSD și PNL — două formațiuni care s-au alternat la guvernare după căderea comunismului în 1989.

La rândul său, Simion a declarat: „Suntem dispuși să discutăm cu toată lumea pentru a crea un guvern.”

Apropiat de președintele SUA Donald Trump, Simion a călătorit de mai multe ori la Washington — inclusiv pentru inaugurarea de anul trecut, mai notează POLITICO. El se poziționează ca o figură importantă a curentului suveranist de dreapta din Europa, organizând frecvent conferințe „Make Europe Great Again” și menținând legături cu lideri precum premierul Italiei Giorgia Meloni și Marine Le Pen din Franța.

AUR, în fruntea sondajelor

Partidul său, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), are în prezent un avans semnificativ în sondaje, POLITICO arătând un scor de 35%, mult peste social-democrați, aflați pe locul doi cu 20%.

PNL și USR susțin că PSD pierde voturi în favoarea formațiunii lui Simion și încearcă să se distanțeze de măsurile de austeritate ale lui Bolojan.

Între timp, premierul se confruntă cu posibile moțiuni de cenzură la începutul săptămânii viitoare, susținute de social-democrați și de AUR.

Situația tensionată amenință capacitatea României de a aproba contracte-cheie de apărare înainte de termenul limită din mai, pentru a accesa 16,68 miliarde de euro din împrumuturile SAFE ale UE. De asemenea, riscă să blocheze accesul la 10 miliarde de euro din fondurile de redresare post-COVID, care expiră la sfârșitul lunii august.

Deși Simion este deschis la negocieri de coaliție, el spune că este „destul de pesimist” că actualul parlament poate găsi o soluție.

„Deci, putem avea alegeri noi și o nouă majoritate care probabil va urma tendința din Europa, din Italia și din alte țări”, a spus el, făcând referire la ascensiunea partidelor de dreapta în UE.

Totuși, alegerile anticipate sunt puțin probabile, deoarece ar necesita respingerea a două guverne succesive de către Parlament și aprobarea președintelui pentru dizolvarea legislativului — scenariu considerat puțin probabil, din cauza temerilor că ar putea oferi AUR o majoritate.

O criză de durată

Anticipând o criză prelungită, Simion spune că este pregătit să negocieze cu oricine acceptă condițiile sale, care includ reducerea numărului de parlamentari și tăierea subvențiilor pentru partide.

„Nu par să fie de acord cu aceste condiții. Poate vor fi de acord în următoarele săptămâni, pentru că va fi o criză de lungă durată”, a spus el. Dacă partidele nu acceptă, Simion speră ca alegerile să aibă loc în trei-patru luni.

Premierul a sugerat formarea unui guvern minoritar, însă ar avea nevoie în continuare de voturi suplimentare pentru majoritate. În același timp, președintele României Nicușor Dan a declarat că liderii partidelor de guvernare i-au transmis că exclud o alianță cu AUR. Totuși, PSD și PNL se acuză reciproc că ar încerca să atragă sprijinul AUR.

„În următoarele săptămâni sperăm să găsim o soluție”, a declarat Victor Negrescu, europarlamentar PSD. „Matematic suntem blocați în această situație, dacă vrem să ținem AUR și alte partide extremiste în afara puterii.”

El a adăugat că PSD a avertizat luni la rând că ar putea părăsi coaliția. „Au existat mai multe modalități prin care premierul putea reacționa, să ne sune liderul, nu a făcut-o.”

De cealaltă parte, PNL și USR acuză PSD că a încălcat înțelegerile din coaliție și că alimentează ascensiunea AUR.

„Coaliția pro-europeană pe care social-democrații au destrămat-o a fost formată cu scopul explicit de a preveni accesul la putere al partidelor extremiste precum AUR”, a declarat purtătorul de cuvânt USR Cristian Seidler. „Acum, social-democrații plănuiesc răsturnarea guvernului din care încă fac parte, împreună cu forțe politice pro-ruse… responsabilitatea aparține exclusiv PSD dacă facilitează accesul extremiștilor la putere.”

Deși Simion vede criza ca pe o oportunitate pentru partidul său, el este mai prudent când este întrebat dacă își dorește funcția de premier. „Nu neapărat. Suntem interesați să stabilizăm țara. Desigur, avem oameni care pot ocupa funcția de prim-ministru — oameni pregătiți. Dar deocamdată vrem să stabilizăm țara, pentru că Comisia Europeană a permis social-democraților și liberalilor, actualei coaliții, să ajungă la un deficit uriaș.”