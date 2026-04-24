Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
Criza politică din România, în atenția internațională. George Simion, interviu în Politico: „Suntem dispuși să discutăm cu toată lumea”

Liderul de extremă dreapta George Simion a pierdut alegerile prezidențiale din România anul trecut, însă, pe măsură ce coaliția guvernamentală se destramă, el vede acum o altă cale către putere, arată o analiză publicată de POLITICO.

George Simion FOTO Profimedia
Partidele pro-UE din România se grăbesc să îl țină pe George Simion, ultranaționalist și eurosceptic, în afara jocului politic, în timp ce negociază posibile soluții la criză.

Însă politicianul apropiat de mișcarea MAGA este deja în fruntea sondajelor naționale și susține că a venit momentul ca partidul său să aibă șansa de a guverna a șasea cea mai populată țară din UE — unde urmează să fie amplasată cea mai mare bază aeriană NATO, la Marea Neagră, mai notează publicația.

„România ar deveni un partener mai conflictual și mai imprevizibil pentru Bruxelles”

Potrivit analizei, dacă ar conduce partidul lui Simion, „România ar deveni un partener mai conflictual și mai imprevizibil pentru Bruxelles”, deoarece acesta nu dorește ca Comisia Europeană să impună reguli privind cheltuielile publice, ar renunța la finanțarea Ucrainei și s-ar opune politicii comune de migrație a UE.

„Speranța mea este să avem o schimbare de putere… democrația înseamnă alternanță la guvernare, așa că trebuie să facă lucrul democratic și să ne lase să guvernăm… să asculte de votul oamenilor”, a declarat el pentru POLITICO.

Criza actuală din România este legată de necesitatea unor măsuri dure de austeritate pentru reducerea deficitului. Ruptura principală din coaliția de guvernare a apărut după ce Partidul Social Democrat (PSD) și-a retras din sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, din Partidul Național Liberal (PNL), din cauza dimensiunii tăierilor bugetare.

Simion a criticat coaliția actuală, pe care a numit-o o „alianță nenaturală” formată din patru partide, incluzând Uniunea Salvați România (USR) și UDMR, pe lângă PSD și PNL — două formațiuni care s-au alternat la guvernare după căderea comunismului în 1989.

La rândul său, Simion a declarat: „Suntem dispuși să discutăm cu toată lumea pentru a crea un guvern.”

Apropiat de președintele SUA Donald Trump, Simion a călătorit de mai multe ori la Washington — inclusiv pentru inaugurarea de anul trecut, mai notează POLITICO. El se poziționează ca o figură importantă a curentului suveranist de dreapta din Europa, organizând frecvent conferințe „Make Europe Great Again” și menținând legături cu lideri precum premierul Italiei Giorgia Meloni și Marine Le Pen din Franța.

AUR, în fruntea sondajelor

Partidul său, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), are în prezent un avans semnificativ în sondaje, POLITICO arătând un scor de 35%, mult peste social-democrați, aflați pe locul doi cu 20%.

PNL și USR susțin că PSD pierde voturi în favoarea formațiunii lui Simion și încearcă să se distanțeze de măsurile de austeritate ale lui Bolojan.

Între timp, premierul se confruntă cu posibile moțiuni de cenzură la începutul săptămânii viitoare, susținute de social-democrați și de AUR.

Situația tensionată amenință capacitatea României de a aproba contracte-cheie de apărare înainte de termenul limită din mai, pentru a accesa 16,68 miliarde de euro din împrumuturile SAFE ale UE. De asemenea, riscă să blocheze accesul la 10 miliarde de euro din fondurile de redresare post-COVID, care expiră la sfârșitul lunii august.

Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”

Deși Simion este deschis la negocieri de coaliție, el spune că este „destul de pesimist” că actualul parlament poate găsi o soluție.

„Deci, putem avea alegeri noi și o nouă majoritate care probabil va urma tendința din Europa, din Italia și din alte țări”, a spus el, făcând referire la ascensiunea partidelor de dreapta în UE.

Totuși, alegerile anticipate sunt puțin probabile, deoarece ar necesita respingerea a două guverne succesive de către Parlament și aprobarea președintelui pentru dizolvarea legislativului — scenariu considerat puțin probabil, din cauza temerilor că ar putea oferi AUR o majoritate.

O criză de durată

Anticipând o criză prelungită, Simion spune că este pregătit să negocieze cu oricine acceptă condițiile sale, care includ reducerea numărului de parlamentari și tăierea subvențiilor pentru partide.

„Nu par să fie de acord cu aceste condiții. Poate vor fi de acord în următoarele săptămâni, pentru că va fi o criză de lungă durată”, a spus el. Dacă partidele nu acceptă, Simion speră ca alegerile să aibă loc în trei-patru luni.

Premierul a sugerat formarea unui guvern minoritar, însă ar avea nevoie în continuare de voturi suplimentare pentru majoritate. În același timp, președintele României Nicușor Dan a declarat că liderii partidelor de guvernare i-au transmis că exclud o alianță cu AUR. Totuși, PSD și PNL se acuză reciproc că ar încerca să atragă sprijinul AUR.

„În următoarele săptămâni sperăm să găsim o soluție”, a declarat Victor Negrescu, europarlamentar PSD. „Matematic suntem blocați în această situație, dacă vrem să ținem AUR și alte partide extremiste în afara puterii.”

El a adăugat că PSD a avertizat luni la rând că ar putea părăsi coaliția. „Au existat mai multe modalități prin care premierul putea reacționa, să ne sune liderul, nu a făcut-o.”

De cealaltă parte, PNL și USR acuză PSD că a încălcat înțelegerile din coaliție și că alimentează ascensiunea AUR.

„Coaliția pro-europeană pe care social-democrații au destrămat-o a fost formată cu scopul explicit de a preveni accesul la putere al partidelor extremiste precum AUR”, a declarat purtătorul de cuvânt USR Cristian Seidler. „Acum, social-democrații plănuiesc răsturnarea guvernului din care încă fac parte, împreună cu forțe politice pro-ruse… responsabilitatea aparține exclusiv PSD dacă facilitează accesul extremiștilor la putere.”

Deși Simion vede criza ca pe o oportunitate pentru partidul său, el este mai prudent când este întrebat dacă își dorește funcția de premier. „Nu neapărat. Suntem interesați să stabilizăm țara. Desigur, avem oameni care pot ocupa funcția de prim-ministru — oameni pregătiți. Dar deocamdată vrem să stabilizăm țara, pentru că Comisia Europeană a permis social-democraților și liberalilor, actualei coaliții, să ajungă la un deficit uriaș.”

Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
digi24.ro
image
Ce se întâmplase cu puțin timp înainte ca trupele SAS să-l împuște mortal pe bărbatul violent din Neamț. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan îi spulberă visul lui Bolojan. Președintele anunță că NU este de acord cu un guvern minoritar, susținut de AUR
gandul.ro
image
„Zici că mă angajez la NASA”. O tânără la interviu de angajare supusă la testul poligraf
mediafax.ro
image
Jucătoarea de tenis care divorțează după 16 ani de relație. Are 2 copii cu bărbatul cu care a apărut într-un film pentru adulți
fanatik.ro
image
Cum au reușit avocații să țină pe loc procesele lui Costel Alexe. Este singurul șef de consiliu județean în funcție cu două dosare de corupție în instanțe
libertatea.ro
image
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
digisport.ro
image
Calculele care complică moțiunea de cenzură prin care poate fi demis Ilie Bolojan - Jocul voturilor care pot face diferența
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
Noua lege a salarizării 2026. Lovitură pentru bugetari: sporurile şi bonusurile care dispar complet
observatornews.ro
image
Ramona Olaru și Steve Ant s-au despărțit! SEMNELE care prevesteau ruptura
cancan.ro
image
Expert: Cum dovediți că indexarea pensiilor a fost anulată ilegal? Pașii de urmat pentru a vă lua banii înapoi
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
prosport.ro
image
Când devine construibil un teren extravilan. Pașii pe care trebuie să îi urmezi
playtech.ro
image
Guvernatorul Deltei, demis la propunerea Dianei Buzoianu, a solicitat în instanță salariu și sporuri la nivel maxim. Ce s-a întâmplă cu dosarul
fanatik.ro
image
Agenții de la poarta de îmbarcare din aeroport au dezvăluit 11 lucruri pe care nu le fac niciodată când călătoresc cu avionul
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Andrea Pirlo, antrenor la FCSB? ”Vrea 6-7 sute de mii”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
Alegerile anticipate, veșnica sperietoare. Ce partide au de pierdut dacă se întorc la votul românilor
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Donald Trump mai dă o lovitură NATO. Vrea să pedepsească o țară europeană
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea. Imagini inedite cu verigheta plină cu diamante
actualitate.net
image
A murit femeia care a cerut să fie eutanasiată: „Procedura a avut loc fără probleme” . Motivul pentru care a luat această decizie
click.ro
image
Alimentul comun pe care Ronaldo îl evită complet. „Oamenii nu ar trebui să îl consume, e împotriva firii”
click.ro
image
Horoscop 25 aprilie. Berbecii primesc bani, Leii au o zi grea, Săgetătorii sunt protejați de astre
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Prințul Louis foto Instagram jpg
E grozav să ai 8 ani! Prințul Louis apare așa cum nu-l știe nimeni, într-un video din vacanța de primăvară a familiei
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
asoc jpg
Județul Teleorman devine destinație ecoturistică. 110 kilometri ai traseului Via Danubiana leagă acum 50 de obiective naturale, istorice și culturale din lungul Dunării
historia.ro
Dorian Popa, mire cu stil! Intrare ca în filme, invitați selecți și meniu controversat: „O să plece flămânzi acasă”. Totul despre marele eveniment
A murit femeia care a cerut să fie eutanasiată: „Procedura a avut loc fără probleme” . Motivul pentru care a luat această decizie

David Hasselhoff abia se mai ține pe picioare. Fostul ”Adonis” din Baywatch e mai fragil ca niciodată și îmbătrânit

Un costum bărbătesc și nimic pe dedesubt. Imaginile cu Charlize Theron au scandalizat Hollywoodul!

Ce vezi prima dată în această imagine îți dezvăluie frica ta ascunsă