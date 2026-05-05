Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Decizia definitivă a instanței: Cristian Popescu Piedone va fi judecat pentru corupție în dosarul hotelului din Sinaia

Curtea de Apel Brașov a decis definitiv, marți, 5 mai, că fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, poate fi judecat în dosarul de corupție în care este acuzat că ar fi anunțat un control al instituției la Hotelul Internațional din Sinaia.

Cristian Popescu Piedone FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Judecătorii au respins ca nefondată contestația formulată de Piedone împotriva deciziei Tribunalului Brașov pronunțate în camera preliminară. Curtea de Apel a menținut legalitatea probelor administrate de procurori, precum și soluția instanței inferioare, iar decizia permite începerea judecății pe fond.

Instanța l-a obligat, totodată, pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare.

 ”În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.proc.pen. rap la art. 347 C.proc.pen., respinge ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul inculpat POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE împotriva Încheierii penale nr.192/CP din data de 17.02.2026 pronunțată de Tribunalul Braşov, în dosar nr. 3882/62/2025/a1. Menţine în totalitate Încheierea penală nr.192/CP din data de 17.02.2026 pronunțată de Tribunalul Braşov, în dosar nr. 3882/62/2025/a1. În baza art.275 alin. 2 C.proc.pen., obligă contestatorul inculpat POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 200 lei. Definitivă”, se anunță în decizia Curții de Apel Brașov.

Dosarul a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție în octombrie 2025.

În rechizitoriu se arată că, pe 7 martie 2025, în calitate de președinte al ANPC, Piedone ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel din Sinaia faptul că, în aceeași zi, funcționarii instituției urmau să efectueze un control tematic la respectiva unitate. De asemenea, el ar fi transmis și obiectivele controlului, astfel încât hotelul să poată evita eventualele sancțiuni pentru nereguli în domeniul protecției consumatorilor.

Indicații pentru „a asigura conformitatea”

„Inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor ANPC pentru verificare, pentru a asigura conformitatea”, se precizează în comunicatul DNA.

Piedone ar fi oferit recomandări detaliate despre modul în care să fie pregătite bucătăria și camerele pentru control: „Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebuie pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână”. Despre camere, le-ar fi spus: „Spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj”, cu specificația că acestea trebuie să fie „țiplă, cu cearceafuri noi… cu husă la saltea, cu tot ce corespunde, prosoape”.

Ulterior acestor informații, reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru ca, în urma controlului, să nu fie constatate abateri de la legislația privind protecția consumatorilor. Drept urmare, unitatea de cazare nu a fost sancționată, iar reprezentanții hotelului au fost felicitați pentru modul de desfășurare a activității, conform DNA.

Dosarul, trimis la Tribunalul Brașov

Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de a fi menținută măsura controlului judiciar dispusă în cauză.

DNA precizează că această etapă reprezintă finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, potrivit Codului de procedură penală, și că aceasta „nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

Cristian Popescu Piedone a respins acuzațiile anterior și a explicat: „Tot ce s-a făcut nu s-a făcut cu vreo intenție de a prejudicia pe cineva, de a aduce un prejudiciu sau un folos necuvenit cuiva mie sau altuia. Atâta timp cât am fost președintele ANPC mi-am îndeplinit această funcție cu demnitate. Era public controlul meu”. El neagă că ar fi vorbit cu proprietarul hotelului, deși îl cunoaște și a stat la unitatea de cazare încă de dinainte de Revoluție.

