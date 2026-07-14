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Petrișor Peiu îl taxează pe Grindeanu: „Nu poți să anunți public că excluzi AUR și apoi să ne ceri voturi, la adăpostul întunericului”

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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis marți, 14 iulie, că alegerile anticipate sunt „singura modalitate de ieșire rațională și democratică din această criză politică”.

Petrișor Peiu/FOTO: Adevărul
Petrișor Peiu/FOTO: Adevărul

„Singura modalitate de ieșire rațională și democratică din această criză politică este organizarea de alegeri anticipate. Orice adult înțelege asta. Orice altă soluție prelungește criza și va îngropa economia și prestigiul internațional ale României.

Cum ar putea cineva cu mintea întreagă să creadă că o țară cu problemele noastre poate să supraviețuiască cu o succesiune de guverne minoritare timp de doi ani și jumătate?”, a afirmat acesta într-o postare pe Facebook.

Senatorul AUR precizează că votarea unui guvern minoritar înseamnă „a valida comportamentul profund nedemocratic” al președintelui Nicușor Dan, căruia îi transmite că „nu poți să arunci în aer democrația dimineața și să te aștepți la validarea acestui lucru pe seară.”

„Nicușor Dan a ajuns președinte în urma anulării alegerilor din 24 noiembrie 2024. Orice guvern minoritar numit de Nicușor Dan că urmare a ignorării democrației parlamentare este validarea unui mod ticălos de a face politică, prin abuzul instituțiilor statului și prin negocieri netransparente.”

Acesta îi transmite președintelui PSD, Sorin Grindeanu, că „orice decizie politică are consecințe”.

„Atunci când a decis să respingă dreptul unui partid, precum AUR, de a participa la guvernare, Sorin Grindeanu trebuie să se aștepte ca AUR să îi refuze orice propunere. Domnul Grindeanu trebuie să primească o lecție: nu poți să anunți public că excluzi AUR de la guvernare și apoi să ceri, la adăpostul întunericului, voturi de la AUR!

AUR nu trebuie să dea, în actuala criză politică, niciun vot pentru PSD sau pentru Nicușor Dan, cum nu trebuie să dea niciun vot pentru PNL, pentru USR sau pentru UDMR.

AUR nu trebuie decât să fie consecvent cu sine însuși și să își mențină politica de revenire la democrație. Alegeri anticipate!”

La rândul său, liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, nu a exclus posibilitatea organizării alegerilor anticipate, dacă negocierile politice nu vor conduce la o soluție viabilă pentru formarea unui guvern.

„Dacă nu se ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate în calcul. Nu consider că pot să dau un termen. Dacă nu funcționează nicio înțelegere, mai devreme sau mai târziu ne întoarcem la judecata cetățeanului”, a declarat președintele PNL.

Întrebat despre un posibil calendar al alegerilor, Bolojan a spus că nu poate să ofere un anumit termen în mod cert. „Dacă nu funcționează nicio înțelegere la un moment dat pot fi luate în calcul aceste alegeri în toamna acestui an, în primăvara anului viitor, depinde de modul în care evoluează lucrurile”, a spus premierul interimar.

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