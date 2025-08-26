Discuțiile privind pachetul II de măsuri fiscale continuă. Liderii coaliției se reunesc marți într-o nouă ședință

Liderii coaliției de guvernare continuă marți, 26 august, discuțiile pe pachetul II de măsuri fiscal-bugetare. O nouă întâlnire este programată la 17.00.

Liderii coaliției de guvernare se reunesc din nou, marți, de la 17.00, pentru a continua discuțiile pe măsurile fiscal-bugetare care urmează să fie incluse în pachetul II.

Între subiectele discutate este capitalul social al firmelor. Discuțiile actuale propun renunțarea la pragul uni de 8.000 de lei, fiind propuse alte trei praguri diferite:

- 500 lei capital social pentru firmele cu cifra de afaceri de până la 400.000 de lei,

- 5.000 lei pentru acele firme cu cifra de afaceri între 400.000 lei și 7 milioane de lei;

- 90.000 lei capital social pentru firme cu cifra de afaceri de peste 7 milioane de lei.

Un alt punct important vizează plata CASS pentru cei care obțin venituri din activități independente. Ultimele discuții privesc o bază de calcul de 72 de salarii minime pe an, mai mult decât nivelul actual (60), dar mai puțin decât propunerea inițială, de 90 de salarii minime pe an.

Ministerul Finanțelor a publicat în urmă cu două săptămâni în dezbatere publică proiectul de lege cu noile taxe care vor intra în pachetul 2 de măsuri fiscale. Proiectul prevede creșterea bazei de calcul a CASS la 90 de salarii minime brute pe țară, a impozitului pe câștigurile pe bursă, aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% asupra venitului brut anual încasat din venituri din chirii ori obligarea proprietarilor care obțin venituri din chirii pe termen scurt să utilizeze aparate de marcat și să emită bon fiscal.

Un alt subiect de pe agendă privește reforma administrației publice, discuțiile privind reducerea administrației locale și centrale. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a precizat luni, înaintea primelor discuții, că sunt propuneri de care Ministerul Dezvoltării trebuie să țină cont: „Un minister al Dezvoltării nu poate să nu ţină cont de propunerile care vin şi de la Asociaţia Municipilor şi de la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene şi de la toate primăriile, pentru că vorbim aici de propuneri care au un impact pozitiv, care ajută şi care până acum văd că n-au fost luate în calcul”.

Tot liderul interimar al PSD a susținut că este nevoie de mai multe ședințe săptămâna aceasta pentru a ajunge la un numitor comun în ceea ce privește măsurile care urmează să fie incluse în pachetul II.

Guvernul Bolojan ar urma să își asume răspunderea în Parlament și pe al doilea pachet. Liderul PSD a punctat însă că trebuie să existe mai întâi consens în coaliție.