Bucureștiul ascuns: castele, palate și vile istorice scoase la vânzare. Reședințele care spun povestea unui oraș de milioane de euro

În București există castele urbane, palate de secol XIX și vile interbelice semnate de arhitecți importanți, care apar rar în peisajul imobiliar al orașului, deși fac parte din istoria lui. Sunt proprietăți scoase la vânzare într-un segment în care prețul este doar un detaliu, iar valoarea reală este dată de poveste, amplasare și raritate.

În București, istoria nu s-a oprit în muzee. Ea continuă să existe în case locuite, în vile discrete din cartiere centrale și în palate ascunse în spatele unor fațade care, privite din stradă, nu mai spun aproape nimic despre trecutul lor.

Într-un oraș remodelat constant de modernizare, rămân încă proprietăți care funcționează ca fragmente de memorie urbană. Unele au fost proiectate de arhitecți regali, altele au aparținut diplomaților sau familiilor influente ale începutului de secol XX. Astăzi, ele apar pe o piață de nișă a patrimoniului rezidențial, unde evaluarea ține cont nu doar de suprafață, ci și de istorie, arhitectură și poziționare.

Un castel urban născut din modernizarea Bucureștiului

Una dintre cele mai spectaculoase reședințe disponibile în prezent este o construcție ridicată la finalul secolului XIX, în 1898, asociată inginerului Gheorghe Popovici. Clădirea păstrează o siluetă rar întâlnită în peisajul actual al Capitalei, cu influențe evidente ale castelelor franceze de pe Valea Loarei.

Proiectul este atribuit lui Giulio Magni, fost arhitect-șef al Bucureștiului și una dintre figurile esențiale ale modernizării orașului la începutul secolului XX, notează Romania Sotheby’s International Realty. Format la Roma, Magni a introdus în București un limbaj arhitectural academic, adaptat ambițiilor unei capitale în plină transformare.

Interiorul păstrează elemente originale precum scara elicoidală monumentală, detalii decorative și feronerie de epocă. Proprietatea este evaluată în prezent la aproape două milioane de euro, valoarea fiind dictată în principal de raritatea sa arhitecturală.

Palatul burghez cu vedere spre Curtea Domnească

În centrul istoric al Bucureștiului, o altă proprietate păstrează o legătură directă cu începuturile orașului: deschiderea vizuală către Curtea Domnească a Țării Românești.

Construit în 1890, palatul burghez în stil francez conservă atmosfera Bucureștiului de final de secol XIX, perioada în care orașul era cunoscut drept „Micul Paris”. În interior se mai regăsesc sobele originale de colț, tavanele decorate cu boiserie și ușile duble cu geamuri casetate.

Clădirea are o structură complexă, cu spații comerciale la parter și 14 apartamente la etaj, ceea ce o plasează într-o zonă cu potențial de reconversie către funcțiuni hoteliere sau culturale.

Strada pe care se află a avut un rol important în istoria urbană a orașului, fiind una dintre primele străzi pavate și iluminate din București și, totodată, una dintre zonele afectate de marele incendiu din 1847, care a distrus mii de clădiri.

O reședință a elitei diplomatice și a arhitecturii regale

Într-o zonă centrală a Capitalei se află o vilă construită în 1914, reprezentativă pentru stilul neo-românesc în forma sa matură. Proiectată de Victor Ștefănescu, arhitect asociat cu marile proiecte ale perioadei regale, clădirea a fost ridicată pentru Victor Ionescu, diplomat și ambasador al României în Portugalia.

Arhitectura poartă semnătura unei perioade în care stilul național era în plină afirmare, combinând elemente tradiționale cu proporții monumentale și detalii sculpturale elaborate.

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Proprietatea include și o grădină privată de aproximativ 720 mp, un element rar în zona centrală a orașului. În deceniile următoare, casa a fost utilizată și ca spațiu de filmare pentru producții românești cunoscute, devenind parte din memoria culturală recentă a Capitalei.

Casa Caton Simon și eleganța academică a începutului de secol XX

În zona Icoanei, una dintre cele mai rafinate enclave istorice ale Bucureștiului, se află Casa Caton Simon, construită în 1908 după planurile arhitectului german Josef Geggerle.

Reședința păstrează un limbaj arhitectural academic, cu influențe central-europene vizibile în coloanele corintice, proporțiile spațiilor și finisajele originale. Ansamblul include mai multe corpuri de clădire, ceea ce permite utilizări variate, de la locuință privată la spațiu profesional sau cultural.

Proiectul de restaurare a fost distins la Bienala Națională de Arhitectură din 2012, confirmând valoarea sa patrimonială și calitatea intervențiilor realizate.

În piață, proprietatea este evaluată la peste trei milioane de euro, nivel susținut de poziționare și de raritatea ansamblului.

Dorobanți-Capitale: luxul discret al unei elite urbane

În Dorobanți-Capitale, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale ale Bucureștiului, o vilă neo-românească păstrează estetica unei epoci în care arhitectura era un limbaj al statutului social.

Fațada elaborată, arcadele și volumele echilibrate sunt completate de elemente greu de întâlnit în această zonă: grădină privată, spații de parcare și piscină interioară.

În marile capitale europene, astfel de proprietăți sunt tratate ca active rare, a căror valoare este determinată în egală măsură de amplasare și de patrimoniul construit.

Valoarea proprietății depășește pragul de șase milioane de euro, reflectând atât exclusivitatea zonei, cât și raritatea configurației.

Cotroceni: între patrimoniu și funcționalitate urbană

În Cotroceni, unul dintre cele mai bine conservate cartiere istorice ale Bucureștiului, o vilă interbelică ridicată în 1927 oferă un exemplu de adaptare a arhitecturii istorice la utilizări contemporane.

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Proprietatea poate funcționa atât ca locuință, cât și ca sediu de firmă, cabinet profesional sau spațiu creativ, păstrând caracterul rezidențial al zonei. Curtea de aproximativ 350 mp reprezintă un avantaj rar într-un cartier central în care spațiul liber a devenit limitat.

Cotroceni rămâne una dintre zonele în care țesutul arhitectural interbelic este cel mai bine păstrat în București.

Bucureștiul ca arhivă de arhitectură

Piața acestor proprietăți conturează o realitate distinctă a Capitalei, în care locuințele istorice funcționează ca documente de arhitectură și ca mărturii ale unor epoci succesive de dezvoltare urbană.

În acest segment, valoarea nu este definită exclusiv de dimensiuni sau de funcționalitate, ci de suprapunerea dintre istorie, amplasare și raritatea construcțiilor rămase.