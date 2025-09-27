Premierul Ilie Bolojan, omagiu pentru Cardinalul Lucian Mureșan: „Respect pentru Biserica Greco-Catolică și comunitatea sa”

Premierul Ilie Bolojan a adus un omagiu Cardinalului Lucian Mureșan, depunând o coroană la catafalcul acestuia în Catedrala din Blaj și subliniind respectul față de Biserica Greco-Catolică și rolul său în istoria României.

Premierul Ilie Bolojan a vizitat Catedrala din Blaj pentru a aduce un ultim omagiu Părintelui Cardinal Lucian Mureșan, lider al Bisericii Greco-Catolice din România. Cu această ocazie, șeful Executivului a depus o coroană la catafalcul cardinalului și a transmis un mesaj de respect pentru întreaga comunitate greco-catolică.

„Respect față de Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru țara noastră, precum și față de comunitatea greco-catolică din România. Dumnezeu să-l odihnească!”, a declarat Ilie Bolojan.

Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 94 de ani.

Cardinalul Lucian Mureșan a fost o figură marcantă a Bisericii Greco-Catolice și un simbol al rezistenței spirituale și culturale, contribuind la consolidarea identității și valorilor comunității sale de-a lungul anilor. Premierul a evidențiat importanța recunoașterii meritelor Bisericii și sprijinul acordat de aceasta societății românești.

Evenimentul din Catedrala din Blaj a reunit credincioși și membri ai comunității greco-catolice, care au venit să-i aducă un omagiu cardinalului, a cărui contribuție la viața religioasă și culturală a țării este recunoscută la nivel național.