Parlamentarul social democrat care a plecat la PNL a primit funcție în Camera Deputaților. Îl înlocuiește pe un deputat din tabăra anti-Bolojan

Deputatul Petre Emanoil Neagu, care a trecut recent de la PSD la PNL, a fost desemnat de liberali membru în comisia juridică, de disciplină și imunități.

Liberalii din Parlament strâng rândurile în aceste zile decisive pentru Guvernul Bolojan, unde au nevoie de fiecare vot. În paralel însă, la liberali se conturează și o tabără anti-Bolojan, care ar fi dispusă să negocieze cu PSD continuarea guvernării fără actualul prim ministru.

Din acest motiv, liderul deputaților din Parlament a decis miercuri o mutare surpriză, înlăturându-l din comisa juridică, de disciplină și imunități pe deputatul Adrian Felician Cozma, din calitate de membru, locul acestuia fiind atribuit lui Petre Emanoil Neagu.

Acesta din urmă a demisionat săptămâna trecută din PSD și s-a înscris în PNL.

Zilele trecute. primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit despre existența unor „puciști” în interiorul PNL, care „voiau doar să dărâme Guvernul Ilie Bolojan”.

Printre cei care s-au simțit cu ”musca pe căciulă” s-a aflat Adrian Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților, care a declarat: ”Pur și simplu, atrag atenția unor colegi din PNL, unii chiar din conducere, să se oprească din discursurile păguboase, care sugerează o ruptură numai de ei știută în interiorul PNL”, a declarat acesta pentru stiripesurse.ro.