Un deputat PSD se pregătește să treacă la PNL. A fost președinte de consiliu județean până acum doi ani

Deputatul PSD Petre Emanoil Neagu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a participat miercuri la şedinţa Biroului Politic Judeţean al PNL Buzău, unde au avut loc discuţii privind o posibilă trecere a acestuia în rândul liberalilor, potrivit unor surse politice.

Neagu a ajuns la sediul PNL după începerea şedinţei şi s-a adresat membrilor conducerii organizaţiei judeţene. La întâlnire a fost prezent şi Gabriel Ilie, fost subprefect al judetului Buzău până în luna februarie a anului trecut.

În acest moment, deputatul nu a părăsit grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor. Sursele citate susţin că eventuale decizii vor depinde de evoluţia discuţiilor dintre părţi, scrie News.

În cazul unei eventuale cooptări, aceasta ar putea avea implicaţii la nivelul organizaţiei judeţene a PNL, condusă de Adrian Mocanu.

Totodată, în contextul acestor discuţii, numele lui Gabriel Ilie este vehiculat pentru o posibilă implicare în structurile de conducere ale organizaţiei locale a PNL din Râmnicu Sărat.

Până la această oră, nu a fost anunţată oficial o schimbare de apartenenţă politică, Neagu spunând că doar a purtat nişte discuţii cu liberali.

“Azi nu s-a întâmplat nimic, am fost doar la nişte discuţii cu domnii de la PNL. Deocamdată sunt deputat PSD şi vedem ce se va întâmpla pe viitor şi dacă se va produce vreo schimbare”, a declarat Petre Emanoil Neagu.