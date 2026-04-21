Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Un deputat ales pe listele PSD a trecut la PNL. „Nu mai sunt compatibil cu anumite idei”

Deputatul Petre Emanoil Neagu, care a intrat în Parlament pe listele PSD la alegerile din 2024, a trecut la Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, el afirmând că are anumite convingeri peste care nu poate să treacă.

Petre Emanoil Neagu FOTO: Facebook
"Azi am trimis o înştiinţare oficială la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor că începând de mâine nu mai activez în grupul Partidului Social Democrat, însă activez ca şi activitate parlamentară în grupul Partidului Naţional Liberal", a declarat, marţi, deputatul Neagu, care a precizat că momentan nu are nicio adeziune pentru a se înscrie în PNL deoarece "este prea repede".

El a criticat decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, scrie Agerpres.

"Ce m-a făcut să trec (la Grupul parlamentar al PNL, n.r.) sunt nişte convingeri ale mele peste care nu pot să trec. În primul rând, nu am înţeles acţiunea pe care a avut-o Partidul Social Democrat vizavi de ce s-a întâmplat, mai ales că... cu siguranţă dl. prim-ministru Bolojan a greşit, a şi lucrat, a făcut şi lucruri bune, dar toţi suntem responsabili, eu aşa ştiu, fiind parlamentar, când a fost o asumare, când a fost bugetul, când a fost moţiune de cenzură noi am votat pentru susţinerea Guvernului. Şi atunci nu avem şi noi o parte, şi tot noi împreună cu actuala coaliţie trebuia şi să scoatem ţara din această situaţie, mai ales că nu e o situaţie favorabilă, şi internaţională, sunt războaie şi aşa mai departe, e criza din Golf - cred eu că nu era momentul. Şi ce am rezolvat, eu asta nu înţeleg, ce am rezolvat în momentul acesta?", a declarat Petre Emanoil Neagu.

În opinia sa, în momentul de faţă este important ca toate forţele politice responsabile să conlucreze, deoarece altfel vor avea de pierdut cetăţenii.

"Important este ca toate forţele responsabile şi care se declară responsabile şi cu dragoste faţă de ţară să-şi dea mâna ca să ieşim din situaţia în care suntem, pentru că altfel să ştiţi că nu are nimeni nimic de câştigat, dar cel mai mult pierdem tot noi cetăţenii şi pe urmă şi victime colaterale partidele, asta are mai puţină importanţă", a spus Neagu.

Parlamentarul buzoian, care a fost timp ce trei mandate preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a menţionat faptul că nu se mai simţea util în PSD şi că, într-un fel, a văzut că "practic se dorea" plecarea lui. "A venit o vreme în care nu mai sunt compatibil cu anumite idei şi anumiţi colegi ai mei din Organizaţia Judeţeană Buzău", a precizat el.

Petre Emanoil Neagu a spus că doreşte să-şi ducă la bun sfârşit mandatul de parlamentar până în 2028 şi să fie mai aproape de oameni prin deschiderea unui nou birou parlamentar într-o locaţie care nu este sediu de partid, astfel încât cetăţenii să poată să vină mai uşor să-şi facă auzite cu doleanţele.

