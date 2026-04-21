De ce moţiunea de cenzură şi alegerile anticipate nu constituie o opţiune pentru PSD şi AUR

Plecarea PSD de la guvernare are o singură explicaţie logică: să nu-şi asume şi să nu deconteze în alegeri costurile redresării economice şi fiscal-bugetare din situaţia în care au plasat România ultimele guvernări. Este un miracol că Ilie Bolojan îşi asumă aceste costuri, alături de PNL, USR, UDMR.

Spre deosebire de Bolojan care a declarat că rămâne la guvernare pentru a salva România de la dezastrul care se anticipa, PSD fuge cu declarații care mai de care mai aberante. Dar toţi românii cu mintea acasă înţeleg foarte bine de ce au fugit de la guvernare.

Ce presupune o moţiune de cenzură

Avem deciziile conducerilor PNL şi USR că nu vor mai sta la masa negocierilor cu PSD, în cazul în care se retrage de la guvernare. Este puţin probabil ca o moţiune de cenzură să treacă fără acordul tacit al PSD şi AUR. Cele două partide se feresc ca de „dracu” să arate că sunt de conivenţă, de ce aşa, e o altă discuţie. Este aproape imposibil ca PSD sau AUR să voteze moţiunea de cenzură lansată de celalat partid.

Apoi, ce se întâmplă dacă ar trece moţiunea de cenzură? PNL şi USR se retrag în opoziţie, sarcina formării guvernului revenind autorilor moţiunii de cenzură. În situaţia economică a României actuală, a contextului economic şi politic internaţional, a crizelor multiple internaţionale suprapuse peste cele interne, este o sincidere să vii la guvernare fără sprijinul UE. Ori acest sprijin a venit şi vine doar dacă Bolojan e premier. E vorba de banii din PNRR, a fondurilor de coeziune, de împrumuturi externe, de agenţiile de rating. Tot acest sprijin vine pentru o coaliţie proeuropeana, nu pentru AUR cuplat cu PSD. Fără acest ajutor la nevoie, Românie se duce în „junk” şi rămâne fără bani de pensii şi salarii. Şi atunci ce va face conducerea guvernului, format de PSD şi AUR?

O altă combinaţie PSD şi alte partide, exclusiv AUR, nu este posibilă fără PNL şi USR. Şi atunci, cu cine va face guvernul PSD sau AUR?

Alegeri anticipate

AUR spune că vrea alegeri anticipate, mizând pe scorul din sondajele de opinie. Dar presupunând că va câştiga alegerile cu un scor 30-35%, cu cine va guverna? Că fug toţi de AUR. În plus, PSD va cădea la, posibil, 10% sau sub, iar PNL remorcat de Ilie Bolojan va creşte în scorurile alegerilor anticipate. Le convine PSD şi AUR aşa ceva?

Pe de altă parte, alegerile anticipate se pot organiza dacă majoritatea parlamentarilor ar vota să plece acasă cu doi ani şi jumătate înainte de sfârşitul mandatului, să piardă bani şi alte avantaje. Cine crede aşa ceva? Cel mai sigur, a doua desemnare de premier, posibil Bolojan, va fi votată cu ochii închişi de majoritatea parlamentarilor, inclusiv cei din AUR, pentru a evita alegerile anticipate.

Nu se poate ca toate aceste raţionamente să nu fie realizate de conducerile partidelor, şi să decidă ce este mai bine pentru ele.

Cel mai bine pentru PSD şi AUR este ca Bolojan să ducă mai departe procesul de „curăţenie” şi de redresare a echilibrelor macroeconomice şi fiscal-bugetare, astfel că în 2028 cei care câştigă alegerile să preia o ţară cât de cât „sănătoasă” economic şi bugetar.

În aceste condiţii mă aştept ca PSD şi AUR să lase guvernul minoritar PNL, USR, UDMR să-şi ducă mai departe crucea, să redreseze ţara, chiar şi sub înjurăturile celor care s-au obişnuit ca statul să „le dea”, indiferent dacă muncesc sau nu.

Mai mult, în parlament nu cred că se vor opune măsurilor mai dure cerute de Bolojan, pentru că au interesul ca în 2028 ţara să fie echilibrată şi curată. Şi există şi riscul să apelăm la FMI, care va impune restricţii şi sacrificii mult mai dure!

PSD este acum afectat că Bolojan destramă reţeaua de interese şi privilegii pe care au construit-o. Dar dacă vine la guvernare din 2028, o reconstruieşte, mizând pe bani şi resursele importante ale României, care nu prea mai există. Acum, să stai la guvernare este o prostie, că nici nu prea mai ai ce „prelua” din bugetul de stat, chiar dacă ai funcţii de conducere.

În opinia mea, nici moţiuni de cenzură nu vor fi duse la bun sfârşit, nici alegeri anticipate, exact ca în situaţia guvernului Tariceanu din 2006-2007, în care criza mondială i-a alungat pe mulţi de la conducerea statului.