PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români

PSD este încă de la debutul noului Executiv partidul nemulțumit al actualei coaliții, iar amenințările cu ieșirea de la guvernare au devenit o obișnuință. Subiectul a acaparat internetul fiind intens dezbătut pe rețelele sociale, iar analiștii subliniază că semnele date de social-democrați nu țin neapărat de problemele Guvernului Bolojan, însă trasează un deznodământ clar.

Pe lângă atenția publică pe care o primește Guvernul Bolojan, motivele din spatele atitudinii PSD la guvernare au aprins internetul. Pe paginile de socializare românii dezbat următorii posibili pași ai celui mai mare partid al coaliției și încearcă să afle ce stă dincolo de declarațiile liderilor politici.

„Jocurile PSD”, subiect de dezbatere pe internet

„PSD - partidul care a blocat ani de zile tăierea pensiilor speciale, condiționează rămânerea la guvernare de tăierea pensiilor speciale, ca să poate zice noi am fost de fapt cei care am vrut să le tăiem dar USR și PNL nu au vrut”, este una dintre discuțiile de pe Reddit care a strâns zeci de comentarii.

„Dacă a existat vreun moment când Bolojan a avut oportunitatea să strălucească - ăsta e. Să vedem cum îl joacă”, răspunde alt internaut, punctând că substratul condițiilor PSD „ar trebui citit în altă cheie: pachetul pentru eliminarea privilegiilor poate să fie opera PNL-USR”.

În acest moment, celelalte partide au două variante, continuă acesta: <<Ori arată că pot lucra împreună, și fac pachetul ăla cum trebuie, ori ratează și acest moment, PSD are pe cine arăta cu degetul și poate să revină în forță că să îi măture pe „incompetenții care n-au fost în stare”>>.

El atrage însă atenția asupra unui alt aspect. „Prezentarea acestui pachet nu are cum să dureze mult timp pentru că, de câți ani vorbesc despre el, ar trebui să există deja la sertar făcut beton, validat de toți experții din partid - și să aștepte doar oportunitatea politică”, arătând că situația de acum este momentul așteptat în care „faptele bat vorbele”.

Alianță cu AUR?

„Mai întâi vor fi asigurați banii pentru PNDL, abia apoi se discută celelalte măsuri fiscale din pachetul actual”, spune un alt internaut, atrăgând atenția că indiferent de soarta Guvernului Bolojan, partidul are alternative: „PSD efectiv nu e deloc interesat de consecințe şi de ce ar fi? Nu au suferit vreodată în mod real şi nici n-au cum în mod realist. Ajunge AUR pe primul loc cu un scor că PSD în 2016. Aia e, îl/o pun pe Corlățean/ Firea în locul lui Grindeanu, intrǎ în guvern cu AUR şi fac acelaşi lucru”.

Calculele AUR

Și într-adevăr, discuția cu privire la o eventuală alianță PSD-AUR este și pe buzele liderilor politici, cel puțin în partidul condus de George Simion, care lansează o invitație pentru colegii din Parlament. Partidul Social Democrat are „ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”, susține șeful AUR.

În prezent, PSD nu are majoritate cu AUR în Parlament. La cele 220 de voturi de care ar dispune cele două partide, ar mai fi nevoie de peste 13. Iar în cazul în care nu ar reuși să atragă oameni din celelalte formațiuni politice parlamentare, ar însemna că au nevoie de cel puțin o participare din altă direcție. O colaborăre a UDMR și a grupului minorităților cu AUR este exclusă, subliniază politologul George Jiglău. De asemenea, grupurile POT și SOS România s-au destrămat în ultimele luni.

„Dacă PSD ar apăsa pedală, ar urma excluderea din familia europeană” - George Jiglău, politolog

Pe de altă parte, chiar și cu atragerea unor parlamentari liberali sau a unor parlamentari din alte formațiuni, majoritatea rămâne una fragilă, iar colaborarea cu AUR ar aduce consecințe mari pentru PSD: „Social-democrații europeni nu cred că vor accepta să meargă în direcția asta. Dacă PSD, ipotetic vorbind, ar apăsa pedală, probabil că ar urma excluderea din familia respectivă”. Un astfel de deznodământ este de altfel greu de crezut în condițiile în care PSD a tras în ultimii 20 de ani să se afirme drept un partid democratic european.

În același timp, ieșirea PSD de la guvernare, ne-ar aduce cel mai aproape de șansele unor alegeri anticipate. „Nu cred că Nicușor Dan, la 6 luni, să zicem, de la alegerile lui, o să propună cu bună inimă un Georgescu prim-ministru sau orice altă propunere de prim-ministru care ar veni din partea unei eventuale alianțe AUR-PSD”, mai explică politologul George Jiglău pentru „Adevărul”.

Plecarea PSD, o problemă de timp, în cheia alegerilor interne

Poziționările PSD prevestesc însă o ieșire iminentă de la guvernare în viitorul apropiat, explică consultantul politic Adrian Zăbavă, punctând că „este greu de crezut” că această coaliție va mai rezista un an de zile. Astfel că PSD, nu face acum decât să își construiască materialul cu motivele pe care le va pune pe masă în momentul respectiv.

„Dacă e să ne referim la această cronologie a amenințărilor, a tacticilor folosite de Partidul Social-Democrat, care amenință în principal cu ieșirea de la guvernare, cred că ține mai mult de viitor decât de prezent acest lucru, și anume Partidul Social-Democrat își tot construiește o argumentație și un motiv pentru momentul în care chiar va ieși de la guvernare. (...)

Toată această strategie a Partidului Social-Democrat de a fi întrucâtva opoziția din interior și a tot vorbi direct sau indirect despre ieșirea de la guvernare e echivalent cu pregătirea momentului când chiar vor ieși de la guvernare. Dacă va fi acest moment în siajul congresului, adică mult mai devreme decât ne-am fi așteptat, e posibil”, explică Adrian Zăbavă pentru „Adevărul”.

„Încearcă să-și facă o campanie internă. Vrea să arate tuturor primarilor că există totuși un leadership la București” - Radu Delicote, expert comunicare publică

„O parte din PSD în momentul de față se poartă foarte hormonal și mult prea emoțional pentru, aș zice, chiar binele coaliției, binele la nivel de imagine, binele la nivel de proiectare a unei stabilități, fie ea fragilă, dar tot stabilitate, este cuvântul cheie”, punctează expertul în comunicare publică Radu Delicote pentru „Adevărul”.

Pe de altă parte, strategia actuală este strâns legată de alegerile interne pentru șefia formațiunii politice: „PSD în momentul de față, repet, partea care alege să comunice așa, încearcă să-și facă o campanie internă. Vrea să arate tuturor primarilor că există totuși un leadership la București care se preocupă de ei, care încearcă să le păstreze cât mai multe finanțări valabile la nivelul guvernului și care, evident, încearcă să negocieze o serie de măsuri, hai să le spunem populare pentru electoratul lor sau mai puțin depopulare pentru ei înșiși ca partid, ca formație politică pentru următoarele luni”.

Decizia ieșirii de la guvernare este, de fapt, îndepărtată. Momentul în care ar putea fi tranșată ieșirea de la guvernare va veni abia după alegerea unei noi echipe de conducere, în frunte cu un președinte care va da noua strategie a formațiunii politice.

„Rezultatul negocierii va depinde foarte mult de cine va ieși președintele partidului sau cu ce garnitură vom vedea PSD-ul în toamnă, pentru că în funcție de garnitura pe care partidul o va vota, mai mult ca sigur, va reflecta decizia de a rămâne sau nu în coaliție”, mai punctează Radu Delicote.