Alegeri anticipate pregătite de PSD și AUR? Bolojan: „Nu sunt realiste, țara nu mai poate suporta crize artificiale”

Ilie Bolojan respinge scenariul alegerilor anticipate, avertizând că țara are nevoie de stabilitate politică în luarea măsurilor. Deși Simion susține că o colaborare PSD-AUR la guvernare este „inevitabilă”, premierul consideră că astfel de planuri nu sunt realiste și pot agrava crizele politice.

Întrebat de un telespectator, la Digi24, despre eventualitatea unui scenariu în care PSD ar intenționa să împingă țara spre alegeri anticipate, pentru ca împreună cu AUR să ducă țara spre est, Bolojan a răspuns că un astfel de scenariu nu este realist și a subliniat nevoia de stabilitate politică în țară.

„România nu mai poate suporta alte crize politice artificiale”

„Făcând abstracție de calitatea mea de premier, unde aș putea fi considerat subiectiv, pot spune că România are nevoie de stabilitate politică și de consecvență în luarea măsurilor. Orice discuție legată de alegeri anticipate nu are niciun fel de realism, pentru că România nu mai poate suporta alte crize politice artificiale”, a declarat premierul.

Bolojan avertizează că, fără o colaborare normală între partide, situația politică se poate agrava. Acesta a spus că perioada actuală este una tranzitorie și că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție realistă, România având nevoie de stabilitate.

Avertismentul premierului Ilie Bolojan pentru clasa politică

„Dacă nu ne trezim și nu intrăm într-o relație normală, lucrurile se vor complica în timp. Situația actuală nu este ideală, dar este una tranzitorie, iar acum plătim pentru greșelile anilor trecuți. Nu cred că o astfel de soluție – alegerile anticipate – este realistă sau fezabilă. România are nevoie de stabilitate politică” a avertizat șeful Guvernului.

AUR vrea să ajungă la guvernare alături de PSD, din toamnă

Președintele AUR, George Simion, a declarat marți seară că partidul său intenționează să ajungă la guvernare, din toamnă, împreună cu PSD, într-un guvern condus de Călin Georgescu. Planul depinde de succesul unei moțiuni de cenzură pe care AUR intenționează să o depună în Parlament.

„Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. La pachetul de măsuri am depus moțiunea de cenzură, au ales să nu voteze parlamentarii care compun actuala coaliție, racul, broasca și cu știuca, semn că le-a fost frică. Racul, broasca și cu știuca, nu vedeți, unii trag dreapta, unii în față, alții stânga, nu se înțeleg, fac niște gesturi de PR, au folosit și înmormântarea lui Ion Iliescu să se certe în coaliție ca pretext pentru eșecul propriilor miniștri. Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură”, a explicat Simion la Realitatea Plus.