Zeci de mii de angajați din administrația locală și centrală vor fi concediați. Cseke Attila: „Pleacă 57% din consilierii de la cabinete”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat marți seara, la Antena 3 CNN, că 40.000 de posturi din administrația locală și centrală vor dispărea și că numărul de consilieri ai aleșilor locali şi demnitarilor naționali se va reduce cu 57%, ajungând „de la aproximativ 10.700 de posturi, până la aproape 6.000 de posturi".

Potrivit ministrului, „se propune reducerea numărului de posturi din administrația locală, dar printr-un sistem pe care noi îl considerăm corect și aplicabil”.

„Nu propunem reducerea de posturi în mod uniform, la toate UAT-urile (unități administrativ-teritoriale). Va exista un procent de reducere de aproximativ 20 și ceva la sută, dar asta înseamnă că acolo unde autoritatea locală, până acum, a funcționat sub limita maximă de posturi și a gestionat organigrama eficient - cu mai multe posturi vacante - se vor putea desființa doar posturile vacante”, a explicat Cseke Attila.

„Unii angajați vor trebui să plece”

Ministrul Dezvoltării a explicat că vor exista mai multe primării din care se vor elimina exclusiv posturile neocupate.

„În schimb, acolo unde organigrama este plină, reducerea va presupune o reorganizare a instituției, iar unii angajați vor trebui să plece. Acolo reducerea de 20-25% va însemna automat restructurare. Cei care sunt foarte buni își vor găsi loc în altă parte. Această reducere de personal este în favoarea autorităților locale și înseamnă eliberare de presiune bugetară acolo unde e vorba de personal angajat", a spus oficialul.

Cseke Attila a anunțat și o „reducere masivă de aproximativ 57% a numărului de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor aleși la nivel național":

„De la aproximativ 10.700 de posturi, începând cu cele de la prim-ministrul până la cele de secretar de stat, se va ajunge la aproape 6.000 de posturi”.

„Premierul va avea cinci în loc de opt”

La viceprimari, cabinetele de consilieri vor fi desființate, a mai spus Cseke Attila, care a explicat și ce se va întâmpla în privința consilierilor miniștrilor:

„Miniștrii au patru, vor avea trei consilieri. Premierul va avea cinci în loc de opt, la fel și vicepremierii şi în administraţia centrală la fel. 6.000 de posturi din 10.000”.

Ministrul a mai spus că la Poliția Locală va avea loc o reducere suplimentară de aproximativ 4.000 de posturi.

„În total, este vorba despre aproximativ 40.000 de posturi reduse. Cam 30.000 pe partea de organigramă, 6.000 pe cabinete şi 4.000 pe Poliţia Locală", a subliniat Cseke Attila.