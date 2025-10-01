Consilieri de rang înalt ai Casei Albe pledează pentru înlăturarea lui Maduro de la putere în Venezuela

Presiunea consilierilor de top ai președintelui Trump de a-l înlătura pe Nicolás Maduro din funcția de lider al Venezuelei s-a intensificat în ultimele zile, oficialii administrației discutând despre o campanie amplă de a spori presiunea militară pentru a-l sili să plece, spun oficiali americani, citați de New York Times.

Marco Rubio, secretar de stat și consilier pentru securitate națională, coordonează o strategie în acest sens, folosind informații furnizate de CIA. Rubio susține că Maduro este un lider ilegitim care conduce exportul de droguri în Statele Unite, și care reprezintă o "amenințare iminentă".

În ultimele săptămâni, armata americană a lansat atacuri asupra ambarcațiunilor civile care ar face contrabandă cu droguri pentru bandele venezuelene.

Directorul agenției de informații, John Ratcliffe, și Stephen Miller, consilierul șef de politică internă al lui Trump, susțin abordarea lui Rubio, au dezvăluit oficialii.

Armata americană a planificat potențiale operațiuni militare care vizează suspecții de trafic de droguri în Venezuela ca o fază următoare, însă Casa Albă nu a aprobat încă un astfel de pas, spun actuali și foști oficiali.

Rubio citează în mod repetat punerea sub acuzare a Departamentului de Justiție din 2020 împotriva sa și a altor oficiali venezueleni pentru trafic de droguri. El l-a descris recent pe Maduro ca fiind un "fugar de justiția americană" și șeful "unei organizații teroriste și a unei organizații de crimă organizată care au preluat controlul asupra unei țări".

Contacte între administrația Trump și figuri ale opoziției venezuelene

Două figuri importante din opoziția venezueleană spun că mișcarea lor făcut un plan în eventualitatea în care Maduro cade și au discutat cu administrația Trump despre această posibilitate.

În iulie, Trump a semnat un ordin încă secret prin care cerea armatei americane să folosească forța împotriva cartelurilor de droguri pe care administrația sa le-a etichetat drept teroriști. Pentagonul a trimis o forță navală în Caraibe și o forță de peste 6.500 de soldați în regiune.

Trump a anunțat trei astfel de operațiuni în apele internaționale începând cu 2 septembrie, care au ucis cel puțin 17 persoane,

Rubio s-a întâlnit cu cinci figuri ale opoziției în luna mai, care au fugit în secret în Statele Unite în ceea ce el a numit o "operațiune precisă". El a lăudat-o pe lidera opoziției, María Corina Machado, poreclită "Doamna de fier a Venezuelei", într-un omagiu din acest an.

Pedro Urruchurtu, consilier al lui Machado, a declarat într-un interviu că opoziția a dezvoltat un plan pentru primele 100 de ore după înlăturarea lui Maduro, care ar implica un transfer de putere către Edmundo González, care a candidat la președinție împotriva lui Maduro anul trecut.

Observatorii independenți au spus că alegerile au fost marcate de fraudă și că González – care a fost exilat în Spania – a fost câștigătorul legitim.

"Vorbim despre o operațiune de dezmembrare a unei structuri criminale, iar asta include o serie de acțiuni și instrumente", a spus Urrucgurtu, adăugând: "Trebuie făcută prin utilizarea forței, pentru că altfel nu ar fi posibil să învingem un regim ca cel cu care ne confruntăm".

Lupta SUA împotriva cartelurilor de droguri

Departamentul de Stat a declarat că administrația se concentrează pe lupta împotriva cartelurilor de droguri.

"Maduro nu este liderul legitim al Venezuelei; este un fugar al justiției americane care subminează securitatea regională și otrăvește americanii și vrem să-l vedem adus în fața justiției", a declarat Tommy Pigott, purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, când i s-a cerut să comenteze acest articol.

"SUA sunt angajate într-o operațiune de combatere a cartelurilor de droguri și orice afirmație că ne coordonăm cu altcineva în afară de acest efort țintit este complet falsă", a adăugat el.

Doar un număr mic de oficiali sunt implicați în planificarea conversațiilor de la Casa Albă despre Venezuela. Unele persoane informate despre discuții au sugerat că Rubio și aliații săi au căutat mai întâi modalități de a-l înlătura pe Maduro fără a fi nevoiți să recurgă la acțiuni militare directe ale SUA.

Departamentul de Stat a mărit o recompensă la 50 de milioane de dolari pentru orice informație care să ducă la arestarea și condamnarea lui Maduro pentru acuzațiile de droguri.

În calitate de senator republican din Florida, Rubio a fost o forță motrice din spatele eforturilor primei administrații Trump de a-l demite pe Maduro. Rubio, fiul unor imigranți cubanezi, a pledat pentru faptul că înlăturarea lui Maduro de la putere îl va slăbi pe aliatul apropiat al Venezuelei, guvernul comunist din Cuba.

"Am început recent să folosim puterea supremă a armatei americane pentru a distruge teroriștii venezueleni și rețelele de trafic conduse de Nicolás Maduro", a spus Trump săptămâna trecută într-un discurs la Adunarea Generală a ONU.

"După cum a spus președintele, Maduro trebuie să înceteze să mai trimită droguri și criminali în țara noastră", a declarat Casa Albă într-un comunicat. "El este pregătit să folosească fiecare element al puterii americane pentru a opri drogurile să ajungă în țara noastră și pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției".

Droguri și diplomație

Unii oficiali americani de rang înalt, în special Richard Grenell, trimisul lui Trump în Venezuela și șeful Centrului Kennedy, spun că orice încercare de a-l înlătura pe Maduro cu forța ar fi greșită.

Grenell și susținătorii săi spun că negocierile diplomatice sunt cea mai bună modalitate de a proteja interesele economice americane în Venezuela.

Acesta a negociat eliberarea mai multor ostatici americani și a ajuns la un acord pentru ca Venezuela să preia înapoi imigranții ilegali deținuți de administrația Trump.

Într-un interviu acordat The New York Times vinerea trecută, vicepreședintele Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că țara sa nu este un mare producător sau exportator de droguri și că nu are "nicio îndoială că unul dintre obiectivele strategice" ale administrației Trump "este ceea ce ei numesc "schimbare de regim".

Luna aceasta, Maduro i-a trimis o scrisoare de trei pagini lui Trump, insistând că țara sa nu exportă droguri.

În scrisoare, datată 6 septembrie, acesta solicită discuții pentru a atenua tensiunile, au declarat mai multe persoane informate despre conținutul acesteia pentru The New York Times.

Yván Gil, ministrul de externe al Venezuelei, a declarat că un semn că țara sa e interesată de diplomație este faptul că acceptă zboruri de două ori pe săptămână ale deportaților din Statele Unite.

"Suntem dispuși să discutăm tot ceea ce trebuie discutat cu o țară vecină, o țară care este o putere economică, o putere militară", a spus Gil. El a adăugat că un conflict mare ar duce la "migrație excesivă" și colaps economic care ar "destabiliza întreaga regiune".

Preşedintele american Donald Trump a reiterat luni la ONU că Statele Unite îşi folosesc „puterea militară” pentru a distruge „reţelele de trafic din Venezuela” conduse, potrivit acestuia, de Maduro, care neagă acuzaţiile.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro este pregătit să declare starea de urgenţă în întreaga ţară în caz de ‘agresiune’ din partea Statelor Unite, a anunţat luni vicepreşedinta Delcy Rodriguez.

O sursă guvernamentală a precizat pentru AFP, sub protecţia anonimatului, că decretul nu a intrat încă în vigoare. „Vicepreşedinta a prezentat documentul pentru a arăta că totul este pregătit şi că preşedintele îl poate promulga în orice moment”.