Oana Țoiu, replică fermă la Davos: „Informațiile despre cetățenia românilor din Ucraina sunt false”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a oferit un interviu pentru Antena 3 CNN, de la Forumul Economic de la Davos, unde a abordat relația României cu SUA și NATO, diplomația economică și a clarificat informațiile false despre legea cetățeniei din Ucraina.

Referindu-se la discursul președintelui american, care a pus sub semnul întrebării loialitatea aliaților, Oana Țoiu a subliniat contribuția României în cadrul NATO încă din 11 septembrie 2001.

Oana Țoiu a subliniat rolul strategic al României în securitatea internațională și contribuția țării noastre la eforturile NATO.

„Nu doar momentul 9/11 este un moment în care România a decis practic să-și facă datoria la momentul respectiv de stat aspirant să facă parte din Alianță, dar și ulterior. Și în acest moment, de exemplu, noi avem atât în eforturi NATO, cât și ale Uniunii Europene, soldați români care contribuie la misiuni internaționale. NATO funcționează, iar SUA este singurul stat care a activat Articolul 5”, a spus Țoiu.

Ministrul a explicat și importanța delegației României la Davos, care include miniștrii Energiei și Investițiilor Europene.

„Este foarte important ca țările din afara UE să știe că putem să facem investiții comune, combinând fonduri private, naționale și europene. Conferința deschide parteneriate care au nevoie de timp, dar accelerează conversațiile strategice și sprijinul pentru aderarea la OECD”, a mai spus Ministrul de Externe.

În ceea ce privește legea cetățeniei din Ucraina, Țoiu a respins informațiile apărute în spațiul public.

„Legea care a intrat în vigoare astăzi nu privește nicio restricție privind dreptul de cetățenie al comunităților românești din Ucraina. Aceasta a fost o informație falsă, amplificată politic. Vorbim despre cetățenii căror țări pot să ceară cetățenie ucraineană fără să renunțe la cea inițială. Nu afectează drepturile românilor deja dobândite. ”, a declarat aceasta. „Este informație falsă aceea privind faptul că legea vorbește despre dubla cetățenie în sensul în care cei care locuiesc acum în Ucraina și-ar avea cetățenie ucraineană să dobândească și alte cetățenii și atunci că ar însemna că implică un dezavantaj față de comunitățile românești de acolo. Legea care a intrat astăzi în vigoare vorbește despre cu totul altceva și anume cetățenii căror țări pot să ceară și cetățenie ucraineană fără să renunțe la cea inițială pe care o aveau.”

Ministrul a subliniat că procesul legislativ bilateral este pregătit pentru cereri semnificative, dar că, deocamdată, nu există astfel de situații: „Repet: informațiile privind faptul că românii din Ucraina n-ar avea alte drepturi prin această lege sunt false.”