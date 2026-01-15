România ridică alerta de călătorie pentru Iran la nivel maxim. Oana Țoiu: O parte din personal se întoarce în țară

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat joi că România a ridicat alerta de călătorie pentru Iran la nivel maxim, 9/9, și a anunțat că o parte din personalul non-esențial al misiunii se întoarce în țară.

„Ținem legătura cu misiunea noastră, cu doamna ambasador, dar în același timp am avut pe parcursul zilei de ieri, în formatul departamentelor din Ministerul Afacerilor Externe, o întâlnire cu conducerile misiunilor României în Orientul Mijlociu, pentru că efectele se simt și în regiune și avem în primul rând prioritatea de a sigura siguranța cetățenilor români și siguranța corpului diplomatic și angajaților misiunilor diplomatice. În acest sens, în această perioadă în Iran, colegii noștri au asigurat pentru cetățenii români prezenți acolo, în jur de 400 de persoane, inclusiv facilitarea accesului transmiterii mesajelor acasă”, a spus Oana Țoiu la Digi24.

Care este situația în Iran

Ministra a mai explicat și care este situația în prezent acolo, având în vedere protestele violente din ultima perioadă.

„În acest moment situația este volatilă, sunt confirmate morți ale protestatarilor, numerele, însă, în acest moment sunt raportate diferit de presă și de autorități și nu există o certitudine privind numărul persoanelor care au fost omorâte”, a precizat ea.

„Cu siguranță, în acest moment există un risc extrem de ridicat. De aceea, noi am ridicat alerta la 9/9, ceea ce înseamnă că îndemnăm cetățenii să părăsească Iranul, pe de o parte, și să evite orice călătorie neesențială în spațiul respectiv”, a mai adăugat ea.

Țoiu a afirmat că este important de clarificat că „există, la nivelul misiunii și a oficiului consular, asistența necesară”. Ea a declarat că dacă cineva vrea să părăsească țara, o poate face.

O parte din personal se întoarce în țară

„Sunt două variante. Una este legată de zboruri, așa cum pe parcursul zilei de astăzi, de asemenea, avem o parte din personalul non-esențial al misiunii pe care îi asistăm să se întoarcă în țară, în special familii cu copii”, a afirmat ea.

Ministra de Externe a adăugat, întrebată despre câte persoane este vorba, că nu „ar vrea să dea acest tip de detalii în această etapă, pentru că în continuare vrem să ne asigurăm că păstrăm la fața locului o echipă care să fie de ajutor cetățenilor români care au nevoie în acest moment de sprijin”.

Țoiu a menționat că până ieri nu au existat cereri de asistență consulară pentru întoarcerea în țară: „După ce am ridicat și noi nivelul de alertă, pe parcursul zilei de astăzi mai multe conversații au loc între cetățenii români și personalul din misiune”.