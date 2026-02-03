search
Marți, 3 Februarie 2026
România plătește SUA o datorie de aproape 7 milioane de dolari, veche de 30 de ani. Proiectul de lege, adoptat în Senat

Publicat:

Senatul a adoptat legea care permite României să achite datoria istorică pentru importul de bumbac fibră din SUA. Proiectul a fost votat cu 103 voturi „pentru”, unul „contra” și șase abțineri.

Legea a fost adoptată în Senat FOTO Inquam Photos / George Calin
Legea a fost adoptată în Senat FOTO Inquam Photos / George Calin

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege inițiat de Guvern pentru achitarea datoriei istorice rezultate din împrumutul acordat de Guvernul SUA, prin Departamentul Agriculturii și Commodity Credit Corporation (CCC), pentru importul de bumbac fibră, scrie Agerpres.

Anunțul vine după ce, în luna decembrie, fostul ministru al Economiei, Radu Miruță, a explicat că datoria către SUA își are originea în așa-numita „Afacere a bumbacului”, derulată la începutul anilor 90.

„În 1992 s-a dat în România un mare tun: aşa-numita Afacere a bumbacului. Unii au tras ţepe şi s-au îmbogăţit, iar statul român a rămas şi bun de plată, şi cu o ruşine diplomatică pe termen lung. Timp de 33 de ani, decidenţii au împins această mizerie sub preş. Astăzi, am scos-o la lumină”, a afirmat Radu Miruță într-o postare pe rețelele de socializare.

Legea prevede plata sumei de 6.793.115,54 dolari, reprezentând obligațiile de plată ale României la 30 iunie 2025, aferente creditului acordat de Guvernul SUA pentru cumpărarea de bumbac fibră, în baza Legii Publice americane nr. 480/1992, titlul I, prin Departamentul Agriculturii și Commodity Credit Corporation (CCC). La această sumă se adaugă penalitățile acumulate până la efectuarea plăților restante, precum și costurile de transfer bancar.

Plățile se vor efectua din sumele aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în anul 2026.

Creditul, contractat în 1992 pe termen de 30 de ani, a fost utilizat pentru achiziția de materie primă destinată industriei textile românești prin intermediul a cinci operatori economici desemnați. Din cauza falimentului sau radierii operatorilor, datoriile nu au putut fi recuperate. Cele trei societăți rămase în urmă cu plățile și radiate sunt SC Textilcotton SA, SC Impex Overseas Corp SRL și SC Tuvic Impex SRL.

Statul român preia responsabilitatea integrală a plății pentru aceste datorii, asigurând respectarea obligațiilor internaționale, evitarea penalităților suplimentare și menținerea relațiilor comerciale și diplomatice cu partenerii americani.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională.

