Oana Țoiu condamnă la ONU agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și cere armistițiu imediat în Gaza

Ministrul de externe Oana Țoiu a reafirmat la ONU sprijinul României pentru multilateralism, condamnând agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și cerând un armistițiu imediat în Gaza.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a susținut duminică intervenția României în plenul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, subliniind angajamentul ferm al țării pentru multilateralism și consolidarea ordinii internaționale bazate pe norme, scrie Mediafax.

„Prezența noastră aici, reprezentând țările noastre împreună în aceeași încăpere, face parte din aceeași conversație și reprezintă în sine o expresie profundă a angajamentului nostru pentru multilateralism”, a declarat ministrul. Țoiu a adăugat că România „susține ferm Organizația Națiunilor Unite, marcând 80 de ani de la crearea sa și 70 de ani de la aderarea țării noastre”.

Ministrul a avertizat asupra contextului internațional tensionat: „Trăim vremuri tulburi fără precedent în istorie. Oamenii spun că vrem să prevenim războiul, dar războiul este foarte aproape de noi. Oamenii spun că vrem să trăim sub domnia legii internaționale, dar lumea asistă impasibil la încălcările repetate ale acesteia”.

Țoiu a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, subliniind că „Ucraina continuă să aibă nevoie de sprijinul și solidaritatea noastră. În conformitate deplină cu Carta ONU, Ucraina are dreptul să-și protejeze suveranitatea, independența și integritatea teritorială și are sprijinul nostru pentru a face acest lucru”.

În ceea ce privește Orientul Mijlociu, ministrul a solicitat „un armistițiu imediat în Gaza, eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor și asistență umanitară adecvată”, subliniind că „menținerea unui orizont politic pentru implementarea soluției celor două state rămâne esențială pentru o pace justă, cuprinzătoare și durabilă”.

Referitor la reforma ONU, Oana Țoiu a subliniat că „Consiliul de Securitate trebuie să facă progrese în transparență, metodele de lucru și reprezentativitate, pentru a deveni mai eficient și a consolida credibilitatea sa” și a pledat pentru „implementarea rapidă a Inițiativei UN80 pentru eficiență și eliminarea duplicărilor”.

„Nu putem dilua angajamentele existente, nu ne putem permite să acceptăm regresul. Trebuie să asigurăm finanțare adecvată, previzibilă și sustenabilă pentru drepturile omului”, a mai spus ministrul.

Totodată, a evidențiat importanța participării societății civile și a tineretului: „Spațiul civic este vital pentru reziliența societăților democratice. Trebuie să ascultăm vocile tinerilor și să prioritizăm egalitatea de gen în lege și în practică”.

„Puteți conta pe România, iar România contează pe Organizația Națiunilor Unite”, a încheiat Țoiu.