Oana Ţoiu a discutat cu viitoarea ministră de Externe a Ungariei. „I-am transmis admiraţia mea”

Şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu, a avut duminică o convorbire telefonică cu viitoarea ministră de Externe a Ungariei, Anita Orban, discuţia fiind axată pe o nouă abordare a politicii externe maghiare.

"Am sunat-o în această seară pe Anita Orban, viitoarea ministră de externe a Ungariei, pentru a o felicita pentru victoria electorală. A fost un prim contact oficial cu un reprezentant al viitorului Guvern vecin, prilej cu care am împărtăşit bucuria acestui moment istoric de schimbare. I-am transmis admiraţia mea pentru mobilizarea exemplară a poporului ungar şi a etnicilor maghiari, dar şi echipei sale pentru o campanie construită autentic, printre oameni. Rezultatul de ieri a dovedit că oricât de mare ar fi controlul unor politicieni asupra sistemelor de putere, acesta nu este suficient pentru a o păstra la infinit. Puterea cetăţenilor care aleg să ceară un viitor mai bun prin vot este suverană, iar Anita a subliniat, în repetate rânduri, că alegerea de ieri a fost una clară: o schimbare de regim. Dialogul nostru s-a concentrat pe o nouă abordare a politicii externe a Ungariei, bazată pe respect reciproc şi pe ambiţia comună de a creşte calitatea vieţii cetăţenilor noştri printr-o colaborare mai strânsă. Totodată, am trecut în revistă formatele regionale prezidate de România anul acesta, pe care le vedem ca oportunităţi majore pentru a întări perspectiva noastră comună în regiune", a afirmat ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, într-o postare pe platforma X.

Totodată, Oana Ţoiu i-a adresat Anitei Orban invitaţia de a vizita România.

Opoziția din Ungaria a obținut o victorie categorică.

Partidul lui Peter Magyar, fost aliat al lui Viktor Orban, poate miza pe 138 de mandate din totalul de 199 câte are Parlamentul unicameral de la Budapesta. În schimb, fostul partid de guvernământ condus de Viktor Orban ar miza pe 55 de mandate. Cu o majoritate parlamentară de două treimi, noua guvernare se anunță una stabilă.