Consecinţele victoriei lui Peter Magyar. A venit momentul SUE

Cea mai importantă consecinţă este că poporul maghiar a arătat lumii întregi că nu dă doi bani pe ce spune Trump şi Putin. Trump refuză să comenteze victoria opoziţiei la alegerile parlamentare din Ungaria, răspunzând ziariştilor care l-au rugat să comenteze: „vă mulţumesc foarte mult!”. Pentru ce le mulţumeşte, Dumnezeu ştie!

Este prima dovadă evidentă că un popor european, cel maghiar, alege cu scorul 69%-27% parcursul european, şi nu ascultă de Trump sau Putin.

Kirill Dmitriev, personaj de frunte la Kremlin a înţeles după victoria Tisza în alegerile din Ungaria că:

„Acest lucru nu va face decât să accelereze prăbușirea UE. Verificați dacă am dreptate peste 4 luni”.

Cel mai important. Şi Trump şi Putin au înţeles că nu conducătorii UE se opun politicilor externe, militare şi economice ale Americii şi Rusiei, ci popoarele europene înţeleg unde este viitorul lor şi al familiilor lor. Popoarele slovac şi ceh vor urma aceeaşi linie în viitoarele alegeri.

Partidele suveraniste şi antieuropene se vor prăbuşi la viitoare alegeri

România a fost un prim exemplu în care Călin Georgescu şi AUR au rămas în opoziţie, iar Georgescu are de dat socoteală în faţa justiţiei.

AUR are un procent mare în sondajele de opinie, dar până la alegerilor din 2028 poporul român, asemenea celui maghiar, va înţelege exact unde ne este viitorul: în UE, nu în „lagărul” rusesc.

Rusia încearcă de peste patru ani să ocupe Ucraina şi a reuşit să ocupe 20% din suprafaţa Ucrainei. Preţul plătit este imens: economia Rusiei este în prăbuşire, sabotată şi de atacurile constante ale Ucrainei, asupra uzinelor şi complexelor petrochimice şi militare.

Susţinerea lui Trump pentru Orban s-a dovedit a fi o contralovitură, poporul maghiar i-a întors spatele lui Trump.

Şi atunci, cum să mai votezi partide populiste, extremiste, suveraniste, când vezi ce au înţeles alegătorii maghiari din derularea politicii externe din ultimii ani? Toată politica externă a lui Viktor Orban a fost „otrava” activităţii sale înghiţită de poporul maghiar.

Ajutorul oferit de UE Ucrainei are cale liberă

UE s-a angajat să ofere Ucrainei 90 de miliarde de euro, ajutor blocat de Orban. Acum s-a terminat blocajul, Ucraina are ocazia să primească un ajutor nesperat pentru a face faţă agresiunii Rusiei cu girul Americii lui Trump.

Încă odată, declaraţiile şi opiniile lui Trump şi Putin s-au dovedit vorbe în vânt în percepţia alegătorilor maghiari.

Este de aşteptat ca Putin, conducătorii ruşi, să-şi reevalueze perspectivele războiului din Ucraina, acum când au în faţă ajutorul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de către UE.

Consecinţele în politica internă din România

PSD, Grindeanu vor pricepe în sfârşit că România beneficiază de împrumuturi şi de bani europeni dacă ascultă de principiile şi tratatele europene: reducerea deficitului bugetar până la 3%, scăderea cheltuielilor statului în favoarea investiţiilor, eficienţa justiţiei în eliminarea corupţiei şi multe altele pe care acum le ignoră. Noi îl avem pe Peter Magyar de 9 luni, se numeşte Ilie Bolojan. Aşa că la votul din 20 aprilie, care ar putea recomanda plecarea PSD de la guvernare, şefii PSD ar trebui să înţeleagă că gargara şi vorbele aruncate de Viktor Orban nu au avut nicio influenţă asupra alegătorilor maghiari. Poporul maghiar a înţeles singur, în pofida propagandei electorale, unde este locul Ungariei în viitorul Europei. Așa va face și poporul român.

Este momentul să discutăm despre SUE, Statele Unite ale Europei

Cred că putem începe discuţiile depsre SUE. Nu pornim de la zero, avem experienţa UE de mulţi ani, care ne arată ce înseamnă să punem la un loc resursele umane, materiale, financiare şi militare pentru a putea trăi mai bine cu toţii. România a primit de trei ori mai multe fonduri de la UE, comparativ cu ce a contribuit.

O echipă de specialiști din ţările membre UE ar trebui să creioneze viitorul SUE. Cu revenirea Marii Britanii în SUE, integrarea Republicii Moldova, Ucrainei, poate Canadei şi Turciei. Cu o componentă militară, NATO-UE. Este posibil ca într-un an de zile să avem proiectul finalizat, profitând şi de paralizia Rusiei şi de gafele lui Trump în materie de politică externă.

SUE va menţie suveranitatea statelor asupra administraţiei interne, dar va coordona politica externă, de apărarea, financiară şi economică, inclusiv adoptarea monedei euro pentru statele care doresc să intre in SUE.

Politica externă, militară şi economică a SUA, sub preşedinţia lui Trump, face cu atât mai necesară construirea unui pol de putere de sine stătător pentru Europa, care să facă faţă evenimentelor externe, unele militare, create de state precum Iran, China, Rusia, America. Un al treilea război mondial nu este de neconceput, şi cu atât mai mult este necesară unirea statelor europene într-un bloc puternic şi eficient.

Mă aştept ca politicienii actuali să înţeleagă necesitatea SUE şi să pornească procesul de realizare a acestui pol politic, economic, financiar şi militar necesar statelor europene.