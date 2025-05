Consilierul prezidențial Oana Gheorghiu, mesaj dur la adresa lui Crin Antonescu. „România nu are nevoie de salvatori obosiți”

Oana Gherorghiu, vicepreşedinte al Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, proaspăt numită consilier prezidențial de către Ilie Bolojan, îl critică dur pe Crin Antonescu după postarea referitoare la opţiunea de vot în turul 2 al prezidenţialelor.

Consilierul prezidențial Oana Gheorghiu, vicepreşedinte al Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, a comentat pe pagina sa de Facebook, în termeni duri, postarea făcută miercuri seară de Crin Antonescu, referitoare la recomandarea de vot pentru turul doi.

Pe un ton ironic, Oana Gheorghiu i-a ”mulțumit” lui Crin Antonescu că i-a confirmat instinctul care i-a spus tot timpul că nu-l poate vota dacă acesta ar ajunge în turul doi.

”Îi mulțumesc lui Crin Antonescu pentru această postare. Mi-a confirmat instinctul — acela care mi-a spus că, dacă ar fi intrat în turul 2, nu l-aș fi putut vota. Ar fi fost pentru prima dată când aș fi ales să nu votez deloc.

Pentru că am simțit, dincolo de ambalaj, că e cel puțin la fel de periculos pentru România ca George Simion.

Cinismul, autosuficiența și disprețul față de cei care aleg să se implice sunt exact otrava care ne-a ținut pe loc atâția ani.

Nu poți pretinde că vii din afara sistemului după ce ai participat activ la blocajele lui.

Și nu poți vorbi despre „turme” și „propagandă” când tu însuți ai ales să rămâi captiv într-o aroganță din alt secol.

România nu are nevoie de salvatori obosiți, care se întorc din confort doar ca să mai dea o lecție.

Are nevoie de oameni care rămân, construiesc, repară. Cu toată greutatea momentului. Cu curaj. Fără resentimente”, a scris Oana Gheorghiu.

Fostul candidat al alianţei PSD-PNL-UDMR la prezidenţiale, Crin Antonescu, susţine, în postare, că nu vrea să fie luat ”cu arcanul mobilizării generale”, el precizând că are propria alegere ”între demagogi de joasă speţă care urmează să distrugă România mea şi securistoizi (aceiaşi + dl. Nicuşor, new entry)”.

”Azi, în deplină linişte sufletească, aleg liber. Am plecat 10 ani, n-am cerut şi n-am luat nimic de la “sistem”. Am venit când mi s-a spus că ar fi nevoie de mine. Chiar era. Oamenii au crezut altfel. Respect. Dar am dreptul să nu fiu luat în turmă pentru o nouă «salvare» a ţării. Între demagogi de joasă speţă care urmează să distrugă România mea şi securistoizii (aceiaşi + dl. Nicuşor, new entry) care – ajutaţi la “hei-rup” de atâţia oameni de bună credinţă – o distrug de 20 de ani, am propria mea alegere. Dar e a mea. Nu mă luaţi voi cu arcanul mobilizării generale. Fiţi liniştiţi, prietenii mei, atâţia câţi veţi fi. Vom vorbi ca oamenii. Liberi, nu captivi în stupiditatea propagandei”, a scris Crin Antonescu, miercuri seară, pe Facebook.

Oana Clara Gheorghiu este co-fondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”. Oana Gheorghiu şi asociata ei, Carmen Uscatu, au renunţat la joburile în marketing, respectiv transporturi şi au fondat, în 2012 şi au intrat în programul Fundaţiei Vodafone, „Voluntar de profesie“, de unde au primit finanţare pentru şase luni.

Printre proiectele lor din aceşti ani de activitate se numără: modernizarea secţiei de Neonatologie de la Polizu, construirea Centrului de transplant medular de la Spitalul Universitar Bucureşti, renovarea Secţiei de Oncologie a Spitalului Universitar Elias şi modernizarea secţiei de hemato-oncologie de la Spitalul Clinic de Copii „Louis Ţurcanu“ din Timişoara.