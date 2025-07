Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunță că a descoperit că ministerul pe care îl conduce deține în București o clădire cu 54 de birouri în care funcționează mai multe firme. „De 18 ani Ministerul nu încasează niciun leu chirie, chiar daca ele sunt închiriate si subînchiriate”, spune acesta.

„Poate ați mai auzit de furat cu sacul, cu remorca sau cu portbagajul...Dar cu clădirea întreagă? Asta sigur e nouă. Mi s-a spus să nu sparg buba, să-i las si eu cum i-au lăsat și alții până acum. Transmit un singur mesaj: exclus! Am descoperit, cu mare stupoare, că Ministerul Economiei deține în București o clădire de 1.500 mp, cu 54 de birouri în care funcționează mai multe firme, dar de 18 ani Ministerul nu încasează niciun leu chirie, chiar daca ele sunt închiriate si subînchiriate. Da, ați citit bine: ZERO lei timp de aproape două decenii in timp ce alții încasau bani frumoși. Cum a fost posibil? Simplu: pentru că li s-a permis. Vedeți și in video de mai jos”, a transmis Ministrul Economiei, Radu Miruţă.

Ministrul anunță că a dispus evacuarea, iar ministerul pe care îl conduce va încasa chiria.

„Dar lucrurile nu mai pot continua așa. Am dispus evacuarea, statul roman va putea utiliza pentru stat o clădire întreagă de birouri, iar Ministerul va încasa chiria, iar șmecherașii nu”, a adăugat ministrul Radu Miruță.