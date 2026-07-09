Preşedintele Nicușor Dan nu înţelege sau se preface, în problema desemnării unui candidat la funcţia de prim-ministru?

Pentru toată lumea, mai puţin pentru Preşedinte, este clar că parlamentarii vor vota a doua desemnare de premier, pentru a nu risca să plece acasă în cazul alegerilor anticipate. Că după instalarea noului guvern nu va exista o majoritate parlamentară să-l susţină este o altă discuţie. Dar acum presiunea contextului intern şi extern ne obligă să avem un guvern cu puteri depline.

Contextul intern

Banii din PNRR. Există riscul pierderii a 8,7 miliarde de euro din PNRR, dacă până la la 20 august nu îndeplinim jaloanele şi ţintele existente în contract. Mai mult, şi banii din Fondul de Coeziune nu pot fi accesaţi de un guvern interimar. Cam la fel stă situația si cu banii din SAFE.

Agenţiile de rating ne pot trimite la „junk”. Instabilitatea politică şi lipsa unei guvernări depline şi stabile vor împinge agenţiile de rating să ne plasese la categoria „junk”, acum fiind doar cu o clasă deasupra acestei categorii, dar și perspectivă negativă. În iulie-septembrie se aşteaptă evaluările anuale ale agenţiilor de rating, şi în funcţie de calificativul primit mai luăm, sau nu, împrumuturi de la investitorii străini.

Intrarea în OECD. Suntem foarte aproape, câteva criterii de îndeplinit, dar stabilitatea politică, economică şi bugetară sunt esenţiale.

Contextul extern

NATO vrea şi trebuie să-şi întărească flancul de est, în care România este o piesă importantă pentru securitatea Mării Negre. Cu ce guvern poate negocia NATO această opţiune? Cu unul interimar?

Nu e clar ce decizii va lua Putin, în măsura în care propria economie şi armată se apropie de colaps. Ajutorul de zeci, chiar sute de miliarde de dolari şi tehnologie militară acordate Ucrainei îşi spun cuvântul. Loviturile ucrainiene au pus pe butuci industria petrolieră a Rusiei, iar armata sa stagnează, nu mai cucereşte noi teritorii, ba le pierde şi pe cele cucerite deja. Ce va face Putin, un tip imprevizibil şi care nu acceptă să piardă războiul cu Ucraina? România trebuie să fie pregătită pentru orice decizie necugetată venită de la Putin, şi nu cu un guvern interimar poate face faţă.

Scena politică internă

Este formată din trei blocuri. AUR care vrea alegeri anticipate, PSD-Nicusor Dan-Justitia-„puciştii” din PNL care vor menţinerea regimului de tip USL, care să le asigure accesul la reurse (buget), funcţii, privilegii, avantaje nenumărate, cu un stat incapabil să modernizeze România, şi blocul progresist, PNL-USR-UDMR.

Ultimele declaraţii şi luări de poziţii ale celor trei blocuri politice nu lăsa vreo speranţă că s-ar înţelege pentru o majoritate parlamentară.

Rolul preşedintelui

Acum ar fi momentul să înţeleagă şi să acţioneze în favoarea interesului şi viitorului României.

Dacă l-ar desemna drept candidat pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan ar aduce blocul PNL-USR-UDMR la putere, pentru că majoritatea parlamentarilor vor vota acest guvern, pentru a nu risca alegeri anticipate care să-i trimită acasă. Nu există vreun semn de îndoială asupra acestei atitudini a majorităţii parlamentarilor, poate cu excepţia celor din AUR, dar nici aceştia nu sunt toţi siguri că în urma alegerilor anticipate vor fi tot ei trimişi în parlament.

Siegfried Mureşan are legături extinse la UE, cunoaşte personaje politice şi are legături importante după ani de funcţionare în executivul şi legislativul european. Îl înlocuieşte pe Bolojan, pe care îl respinge PSD. Este cam singura soluţie prin care România ar fi deblocată şi ar putea rezolva provocările din contextul intern şi extern menţionate anterior.

Un guvern cu puteri depline şi-ar putea asuma răspunderea sau emite OUG-uri pentru promovarea legilor necesare accesării banilor din PNRR. Ar putea discuta bugetul pe anul viitor, ar putea menţine încrederea agenţiilor de rating.

Un guvern condus de Grindeanu ara avea, după cum au şi precizate şefii PSD, trei obiective: relansarea economică, prosperitatea şi protecţia socială. Fără să aducă studii de impact, de unde banii necesari pentru aceste obiective, cum anume vor rezolva aceste obiective ideale. Cu creşterea impozitării progresive a companiilor străine, cu filosofia „luăm de la bogaţi şi dăm la săraci”, după ce prăduim noi, cei aflaţi la putere, banii obţinuţi de la cei bogaţi. Companiile străine îşi vor muta afacerile în alte ţări, iar România rămâne mai săracă decât este acum.

Prin opoziţie, blocul PNL-USR-UDMR vrea echilibrarea fiscal-bugetara, eliminarea risipei din banii bugetului, aducerea oamenilor competenţi în locul celor care ştiu doar să fraudeze bugetele şi să-şi însuşească foloase necuvenite. Ori în această direcţie doar Siegfried Mureşan, susţinut de UE, poate duce România.

În concluzie, pentru presedintele-matematician Nicușor Dan „ecuaţia” e simplă. Îl desemnează pe Siegfried Mureşan candidat la funcţia de premier, propunerea va trece de parlament pentru că parlamentarii se tem de alegeri anticipate, iar România va continua drumul corect pe care merge de un an de zile, confirmat de coborârea nivelului deficitului şi de ultimul sondaj de opinie.

Este greu de înţeles domnule Preşedinte Nicușor Dan? Oricâte informaţii aţi avea, uitaţi-vă la opiniile specialiştilor, ziariştilor, a cetăţenilor simpli pe reţelele de socializare. Chiar toţi sunt proşti, doar dumneavoastră sunteţi deştept?