search
Joi, 9 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Preşedintele Nicușor Dan nu înţelege sau se preface, în problema desemnării unui candidat la funcţia de prim-ministru?

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pentru toată lumea, mai puţin pentru Preşedinte, este clar că parlamentarii vor vota a doua desemnare de premier, pentru a  nu risca să plece acasă în cazul alegerilor anticipate. Că după instalarea noului guvern nu va exista o majoritate parlamentară să-l susţină este o altă discuţie. Dar acum presiunea contextului intern şi extern ne obligă să avem un guvern cu puteri depline.

Președintele României Nicușor Dan FOTO Mediafax
Președintele României Nicușor Dan FOTO Mediafax

Contextul intern

Banii din PNRR. Există riscul pierderii a 8,7 miliarde de euro din PNRR, dacă până la la 20 august nu îndeplinim jaloanele şi ţintele existente în contract. Mai mult, şi banii din Fondul de Coeziune nu pot fi accesaţi de un guvern interimar. Cam la fel stă situația si cu banii din SAFE.

Agenţiile de rating ne pot trimite la „junk”. Instabilitatea politică şi lipsa unei guvernări depline şi stabile vor împinge agenţiile de rating să ne plasese la categoria „junk”, acum fiind doar cu o clasă deasupra acestei categorii, dar și perspectivă negativă. În iulie-septembrie se aşteaptă evaluările anuale ale agenţiilor de rating, şi în funcţie de calificativul primit mai luăm, sau nu, împrumuturi de la investitorii străini.

Intrarea în OECD. Suntem foarte aproape, câteva criterii de îndeplinit, dar stabilitatea politică, economică şi bugetară sunt esenţiale.

Contextul extern

NATO vrea şi trebuie să-şi întărească flancul de est, în care România este o piesă importantă pentru securitatea Mării Negre. Cu ce guvern poate negocia NATO această opţiune? Cu unul interimar?

Nu e clar ce decizii va lua Putin, în măsura în care propria economie şi armată se apropie de colaps. Ajutorul de zeci, chiar sute  de miliarde de dolari şi tehnologie militară acordate Ucrainei îşi spun cuvântul. Loviturile ucrainiene au pus pe butuci industria petrolieră a Rusiei, iar armata sa stagnează, nu mai cucereşte noi teritorii, ba le pierde şi pe cele cucerite deja. Ce va face Putin, un tip imprevizibil şi care nu acceptă să piardă războiul cu Ucraina? România trebuie să fie pregătită pentru orice decizie necugetată venită de la Putin, şi nu cu un guvern interimar poate face faţă.

Scena politică internă

Este formată din trei blocuri. AUR care vrea alegeri anticipate, PSD-Nicusor Dan-Justitia-„puciştii” din PNL care vor menţinerea regimului de tip USL, care să le asigure accesul la reurse (buget), funcţii, privilegii, avantaje nenumărate, cu un stat incapabil să modernizeze România, şi blocul progresist, PNL-USR-UDMR.

Ultimele declaraţii şi luări de poziţii ale celor trei blocuri politice nu lăsa vreo speranţă că s-ar înţelege pentru o majoritate parlamentară.

Rolul preşedintelui

Acum ar fi momentul să înţeleagă şi să acţioneze în favoarea interesului şi viitorului României.

Dacă l-ar desemna drept candidat pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan ar aduce blocul PNL-USR-UDMR la putere, pentru că majoritatea parlamentarilor vor vota acest guvern, pentru a nu risca alegeri anticipate care să-i trimită acasă. Nu există vreun semn de îndoială asupra acestei atitudini a majorităţii parlamentarilor, poate cu excepţia celor din AUR, dar nici aceştia nu sunt toţi siguri că în urma alegerilor anticipate vor fi tot ei trimişi în parlament.

Siegfried Mureşan are legături extinse la UE, cunoaşte personaje politice şi are legături importante după ani de funcţionare în executivul şi legislativul european. Îl înlocuieşte pe Bolojan, pe care îl respinge PSD. Este cam singura soluţie prin care România ar fi deblocată şi ar putea rezolva provocările din contextul intern şi extern menţionate anterior.

Un guvern cu puteri depline şi-ar putea asuma răspunderea sau emite OUG-uri pentru promovarea legilor necesare accesării banilor din PNRR. Ar putea discuta bugetul pe anul viitor, ar putea menţine încrederea agenţiilor de rating.

Un guvern condus de Grindeanu ara avea, după cum au şi precizate şefii PSD, trei obiective: relansarea economică, prosperitatea şi protecţia socială. Fără să aducă studii de impact, de unde banii necesari pentru aceste obiective, cum anume vor rezolva aceste obiective ideale. Cu creşterea impozitării progresive a companiilor străine, cu filosofia „luăm de la bogaţi şi dăm la săraci”, după ce prăduim noi, cei aflaţi la putere, banii obţinuţi de la cei bogaţi. Companiile străine îşi vor muta afacerile în alte ţări, iar România rămâne mai săracă decât este acum.

Prin opoziţie, blocul PNL-USR-UDMR vrea echilibrarea fiscal-bugetara, eliminarea risipei din banii bugetului, aducerea oamenilor competenţi în locul celor care ştiu doar să fraudeze bugetele şi să-şi însuşească foloase necuvenite. Ori în această direcţie doar Siegfried Mureşan, susţinut de UE, poate duce România.

În concluzie, pentru presedintele-matematician Nicușor Dan „ecuaţia” e simplă. Îl desemnează pe Siegfried Mureşan candidat la funcţia de premier, propunerea va trece de parlament pentru că parlamentarii se tem de alegeri anticipate, iar România va continua drumul corect pe care merge de un an de zile, confirmat de coborârea nivelului deficitului şi de ultimul sondaj de opinie.

Este greu de înţeles domnule Preşedinte Nicușor Dan? Oricâte informaţii aţi avea, uitaţi-vă la opiniile specialiştilor, ziariştilor, a cetăţenilor simpli pe reţelele de socializare. Chiar toţi sunt proşti, doar dumneavoastră sunteţi deştept?

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment dur al Rusiei după summitul NATO de la Ankara: „Deciziile iresponsabile pot duce la o catastrofă”
digi24.ro
image
Un elev din Sibiu cu nota 5,20 la limba maternă a făcut contestație la Evaluarea Națională. Ce s-a întâmplat după recorectare
stirileprotv.ro
image
Ziua cea mai lungă pentru membrii familiei Pașca. Curtea de Apel București decide dacă vor fi cercetați în libertate sau în arest preventiv, așa cum cere DIICOT
gandul.ro
image
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
mediafax.ro
image
Cel mai horror moment al carierei! Fostul jucător de la FCSB care nici nu voia să audă de Gabi Mureșan. „Nu vreau să-l văd”
fanatik.ro
image
Interviu cu Viorel Pașca: „Dacă mă închid, asta e, o să rezist cumva. Mi-e foarte greu să mă gândesc la asta”
libertatea.ro
image
Incendiu în Mamaia. Noi imagini cu cele două baruri de pe plaja din nordul stațiunii care s-au făcut scrum
digi24.ro
image
Apropiatul lui Mureșan, informații tulburătoare: „A sărit în lac după saună. Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic”
gsp.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan, decedat la doar 44 de ani
digisport.ro
image
Puțini știau! Ce afacere de peste 500.000 de euro și-a construit Gabi Mureșan după retragerea din fotbal
click.ro
image
SUA au plantat arbori Niaouli ca să dreneze mlaștinile: După 120 de ani, copacii produc efecte dăunătoare pe care nimeni nu le anticipa
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Incendiu devastator pe plaja H2O din Mamaia. Două beach baruri s-au făcut scrum
observatornews.ro
image
Filmul tragediei. Ce a făcut Gabi Mureșan înainte să moară? Gestul care l-a costat propria viață. Apropiații sunt în stare de șoc
cancan.ro
image
Mesaj de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii: „Banii, transferați!” Când ajunge pensia din iulie pe card
newsweek.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan. Filmul tragediei care zguduie România
prosport.ro
image
Ierarhia de admitere la liceu 2026 se publică astăzi. Cum sunt departajați elevii cu aceeași medie la Evaluarea Națională
playtech.ro
image
Ce salariu amețitor a primit norvegianul Christensen. Acesta este motivul real pentru care a plecat de la Rapid. Exclusiv
fanatik.ro
image
Povestea tinerilor care și-au construit singuri casa pentru a economisi bani. ”Este extraordinar pentru familia noastră”
ziare.com
image
David Popovici i-a lăsat ”mască” pe americani: ce vrea să facă după retragere! + ”Mi-aș schimba viața cu a lui”
digisport.ro
image
Pleci în Grecia? Cum plătești corect cu cardul și câți bani cash este bine să ai la tine
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul-şoc făcut de Guvern. DEMISIA!
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Banii de CASS opriți din pensie pot fi recuperați. Casa de Pensii clarifică procedura pentru români
mediaflux.ro
image
Apropiatul lui Gabi Mureșan are informații tulburătoare: „A sărit în lac după saună. Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa care schimbă designul băilor moderne
click.ro
image
Dan Negru, sincer despre salariul din televiziune! De ce voiau șefii să-l înlocuiască la doar 35 de ani
click.ro
image
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman și nedrept!”
click.ro
Regele Henry al VI lea foto profimedia 0960505533 jpg
Virgin la altar, un rege a primit în patul său un „instructor sexual”, ca să-l învețe să conceapă un moștenitor cu regina
okmagazine.ro
Brad Pitt și iubita Ines de Ramon foto Instagram jpg
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?
clickpentrufemei.ro
Descoperiri din perioada Hoardei de Aur în Kazahstan (© gov.kz)
O structură de mari dimensiuni din perioada Hoardei de Aur, descoperită de arheologi în Kazahstan
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doi tineri și-au construit singuri casa pentru a reduce costurile. „Am smuls faianța de pe pereți de nenumărate ori pentru că nu arăta cum îmi doream”
image
Tot mai multe locuințe renunță la căzi și cabinele clasice de duș. Tendința din Europa care schimbă designul băilor moderne

OK! Magazine

image
Cine a fost de fapt de vină pentru distrugerea mariajului cu Charles. Nu e vorba de Camilla... La 29 de ani după moartea Prințesei Diana, s-a aflat

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Cum poate alcoolul să schimbe modul în care miroși?