Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
Va reuşi PSD să-l dea afară pe Ilie Bolojan din funcţia de premier?

Este principalul obiectiv al PSD în următoarea perioadă. Motivul? Bolojan nu ţine cont de „interesele” clientelei politice a partidului, nici măcar de cele ale fruntaşilor partidului, primarilor şi şefilor de Consilii Judeţene. Ilie Bolojan „nu are mamă nu are tată”, în conducerea guvernului.  Ori PSD nu este obișnuit cu o astfel de conducere a guvernului.

FOTO Inquam/George Calin
Claudiu Manda si alti șefi din PSD i-au transmis lui Bolojan: „daca nu te schimbi (adica sa tii cont de ce îți cerem noi), atunci te schimbăm noi”!

O primă fază s-a consumat când gruparea din PNL, ostilă lui Bolojan, condusă de Hubert Thuma, şeful PNL-Ilfov, a vrut să-l dea jos la recenta şedinţă a forului de conducere al PNL. N-a reuşit, ba mai mult, la votul cerut de Bolojan în privinţa susţinerii sale scorul a fost de 47 pentru şi 3 împotriva.

Urmează alte două ocazii

Este vorba de OUG-urile privind reorganizarea administraţiei centrale şi locale şi relansarea economică, prevăzute pentru şedinţa de guvern de săptămâna viitoare, apoi aprobarea bugetului pe 2026, programată tot în luna februarie.

Conform Constituţiei, OUG-urile referitoare la administraţia centrală şi locală şi la relansarea economică trebuie semnate de premier şi de miniştri în sarcina cărora stă aplicarea OUG-urilor.

Deja miniştrii Agriculturii, Sănătăţii, posibil şi alţii, au anunţat că nu semnează OUG-urile. Ce va face Bolojan în astfel de situaţii? Nu poate încălca Constituţia, iar cele două OUG-uri treuie să fie premergătoare legii bugetului pe 2026, care se bazează şi pe prevederile acestora. Va amâna legea bugetului, până când?

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, este din PNL, şi a generat cele două OUG-uri şi legea bugetului, fără să ţine cont de solicitările PSD. Doar în urma discuţiilor cu echipa lui Bolojan şi în funcţie de baniii prevăzuţi în buget ca venituri.

Aici este „buba” cea mare. Când PSD cere bani pentru clientela politică, Bolojan şi Nazare îi întreabă: de unde să luăm aceşti bani? Îi avem ascunşi în grotele Carpaţilor şi nu vrem să-i scoatem? 

Povestea cu prevederea de venituri supraevaluate, cum a făcut Ciolacu și Ciucă, nu mai merge. Bolojan şi Nazare sunt realişti, nu mizează pe „vise exotice” în legătură cu veniturile bugetului!

În plus, în funcţie de seriozitatea şi sustenabilitatea bugetului stă şi atitudinea agențiilor de rating şi a creditorilor faţă de ţara noastră. Care s-au lămurit în perioada Ciucă şi Ciolacu ce idei fiscal-bugetare le trecea prin cap celor doi premieri.

În esenţă şi în cifre rotunde, PIB-ul României pe 2026 ar fi cam 400 de miliarde de euro, bugetul de stat 133 miliarde euro, dobânzi şi rate la credite aproximativ 40-50 miliarde, aşa că rămâne de împărţit la ordonatorii de credite circa 83 miliarde euro. Dacă bugetul iese din această schemă, nu este serios!

Ce poate face PSD în această situaţie, pentru a-l schimba pe Bolojan?

Să-şi oblige miniştrii să nu semneze cele două OUG-uri prevăzute a fi aprobate în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare. Ce va face Bolojan în această situaţie? Posibil şi probabil ar fi să demisioneze, pentru că nu mai funcţionează coaliţia. Este de anticipat şi intervenţia preşedintelui Nicușor Dan, nu se ştie cu ce rezultate. Dacă nu demisionează, PSD ar trebui să apeleze la AUR pentru o moţiune de cenzură, lucru care nu-i convine, pentru ca AUR nu este frecventabil în UE.

Acelaşi lucru cu legea bugetului. Probabil că ministrul Nazare nu va ţine cont de solicitările PSD, să lea dea mai mulţi bani baronilor roşii din clientela sa politică, şi atunci le rămâne doar să semneze moţiunea de cenzură iniţiată de AUR.

Alta este problema foarte gravă

UE şi creditorii au încredere doar în echipa guvernamentală condusă de Bolojan, de nimeni altcineva, cu atât mai puţin de la PSD şi chiar şi de la PNL. Dacă Bolojan pleacă, prin demisie sau moţiune de cenzură, adio bani împrumutaţi şi de la UE, adio bani de pensii şi salarii bugetare.

S-ar instaura haosul, pe care nu văd cum altă echipă guvernamentală l-ar putea gestiona. Chiar şi un guvern condus de Cătălin Predoiu, de exemplu, nu prezintă garanţii pentru creditori şi UE că ar ţine bugetul în frâu şi că ar reduce deficitul bugetar la 3%.

PSD este conştient de haosul ce ar fi creat prin plecarea lui Bolojan? De unde să scoată bani un alt guvern, să mulţumească şi clientela politică, să aibă bani pentru pensii şi salarii, pentru investiţii şi pentru ratele la dobânzi şi credite? De unde?

Rămâne să sperăm că şefii PSD îşi vor face bine calculele, pentru că dacă provoacă haos nu-i va spăla nici apele Dunării de această vină!

