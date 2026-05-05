Ninel Peia, liderul partidului PACE: „Guvernul Bolojan va cădea cu un număr de voturi mai mare decât numărul de semnături”

Liderul partidului PACE, Ninel Peia, a declarat că toți parlamentarii formațiunii vor vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan și a susținut că Executivul va fi demis.

„Da, 9 senatori și 6 deputați vor vota astăzi cu mâna la vedere și guvernul Bolojan vă asigur că va deveni istorie. Din păcate, o istorie de tristă amintire”, a afirmat Peia pentru Antena 3.

Acesta a criticat măsurile anunțate de premier și a făcut o paralelă cu perioada comunistă: „Vreau să vă aduc aminte că ieri promitea domnul Bolojan 1.100 de lei în plus la salariile profesorilor. Da, îmi aduc aminte de decembrie 1989, la București, când ne spunea Ceaușescu că: «Stați liniștiți la locurile voastre, vă mai dau 100 de lei la salariu». Să știți că această comparație este foarte adevărată”.

Peia susține că moțiunea va trece cu un scor mai mare decât numărul de semnături.

„Guvernul Bolojan va cădea cu un număr de voturi mai mare decât numărul de semnături”, a spus acesta.

În același timp, liderul PACE a vorbit despre noul Executiv: „În acest moment avem nevoie, nu numai noi politicienii, ci întreaga țară, de un guvern de reconciliere națională cu un singur scop: pacea socială”.

Întrebat despre eventuale negocieri sau beneficii oferite parlamentarilor pentru vot, Ninel Peia a negat existența unor astfel de înțelegeri.

„Eu nu am aceste informații. După cum știți, eu am fost vehement și foarte clar de la început. Am spus că domnul Bolojan trebuie să plece acasă. Astăzi, dacă dorește, pot să-i cumpăr și un bilet de tren București-Oradea să ne lase în pace”, a declarat acesta.

De asemenea, a respins categoric ideea că parlamentarii PACE ar fi primit funcții sau alte avantaje: „Nimeni, absolut nimeni nu poate să cumpere pe nimeni”.

„Nimic, absolut nimic. Dar votează din proprie voință și pentru faptul că România are nevoie de o resetare”, a adăugat liderul partidului.

Peia a vorbit și despre necesitatea unui acord politic larg: „Avem nevoie de fapt acum de un pact de tip Snagov pe trei-patru domenii de acțiune între forțele politice. Indiferent că sunt colegii de la USR, PNL, PSD, deci avem nevoie ca toți să ne înțelegem pentru a reseta instituțiile statului. Instituțiile statului nu mai pot să funcționeze în acest moment din cauza acestei dileme politice”.

„Nu, cei cinci care s-au răzgândit și-au făcut propriul partid care se numește UNI. Inițial au semnat moțiunea de cenzură și apoi s-au schimbat la 180 de grade. Nu pot să opinez eu personal de ce s-au schimbat, dar cele cinci voturi nu contează în ecuația dărâmării guvernului antinațional Bolojan”, a mai declarat acesta.

„Țara are nevoie în acest moment de o oaste a conștiinței naționale și noi, ca parlamentari, trebuie să stăm drepți în bătaia furtunii pentru a căpăta nu numai respectul lumii, ci respectul nostru”, a încheiat el.