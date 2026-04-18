Bogdan Ivan o contrazice pe Oana Gheorghiu pe tema listării companiilor energetice profitabile: „Trebuie dezvoltate, nu scoase la bursă”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a declarat sâmbătă, 18 aprilie, surprins de declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind posibila listare la bursă a unor pachete din companii energetice profitabile precum Hidroelectrica, Nuclearelectrica și Romgaz, afirmând că o astfel de măsură ar contrazice tendințele internaționale de consolidare a companiilor strategice.

„A fost o surpriză declaraţia doamnei vicepremier Oana Gheorghiu când am observat că este o dorinţă de a lista o parte din pachetele companiilor profitabile din domeniul energiei - Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi Romgaz. (...) În momentul de faţă, când toate statele mari din lume investesc în capitalizarea companiilor strategice, când eu mă duc în Statele Unite ale Americii să fac rost de bani şi de garanţii pentru că aceste companii să-şi dezvolte capabilităţile de producţie a energiei electrice şi de transport a energiei electrice şi a gazelor naturale, să vii să spui că listezi pachete de acţiuni de la companii care şi-au dublat valoarea în ultimii doi sau trei ani de zile, ca să iei acei bani să-i bagi în bugetul de stat, reprezintă un element care nu are nimic în comun cu dezvoltarea reală a capacităţilor de producţii energetice din ţara noastră”, a declarat Bogdan Ivan într-o conferință de presă, citat de Agerpres.

Ministrul a subliniat că România ar trebui să își concentreze eforturile pe dezvoltarea capacităților de producție și pe atragerea de finanțări externe pentru proiecte strategice, inclusiv în domeniul nuclear și al gazelor naturale.

El a menționat că, în urma unor discuții purtate în Statele Unite, România ar fi obținut finanțări semnificative pentru proiecte energetice majore. „România va fi prima țară din lume care finanțează energie nucleară cu bani, cu dobândă foarte mică, cuprinsă între 1-1,5%, comparativ cu 6-7% cât se întâmplă astăzi în România (...). Vorbim de aproximativ 3 miliarde de dolari”, a precizat ministrul.

Acesta a adăugat că un alt acord ar viza dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale, în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari, prin colaborări cu instituții financiare internaționale și companii partenere.

Bogdan Ivan a afirmat că România are potențialul de a deveni un hub energetic regional, atât pe zona de gaze naturale, cât și pe cea de energie electrică, însă a subliniat că acest obiectiv depinde de investiții consistente și de predictibilitate.