Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
Sfaturile președintelui Finlandei pentru Europa, în condițiile în care nu se întrevede un armistițiu în Ucraina cel puțin până în martie

Publicat:

Un armistițiu în Ucraina este improbabil înainte de primăvară, iar aliații europeni trebuie să își mențină sprijinul în pofida scandalului de corupție care afectează Kievul, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb pentru Associated Press.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

El a descris atitudinea pe care ar trebui să o adopte Europa în perioada următoare folosind termenul finlandez „sisu”, care înseamnă anduranță, rezistență și tărie. Europenii trebuie să dea dovadă de sisu pentru a ajuta Ucraina să treacă de lunile de iarnă, a spus el, în timp ce Rusia își continuă atacurile hibride și războiul informațional pe întreg continentul.

Stubb, care are o relație bună cu președintele american prin prisma pasiunii comune pentru golf, se prezintă drept unul dintre interlocutorii europeni cheie ce ar putea media între Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Pot să-i explic președintelui Trump experiența trecută a Finlandei cu Rusia sau cum văd situația de pe câmpul de luptă sau cum trebuie tratat cu (președintele rus Vladimir) Putin. Dacă acceptă una din zece idei, e bine”, a spus el.

Stubb a vorbit sâmbătă cu jurnaliștii AP de la o bază militară la nord de capitala Helsinki, unde voluntari finlandezi iau parte la antrenamente militare. Purtând o jachetă inscripționată „sisu”, el a urmărit cum aceștia fac exerciții de evacuare a soldaților răniți dintr-o zonă de conflict la temperaturi de îngheț.

Președintele finlandez e de părere că Zelenski ar trebui să se ocupe rapid de problema de corupție privind compania de stat Energoatom, subliniind faptul că scandalul face jocul Rusiei. Între timp, liderii europeni ar trebui să găsească soluții pentru creșterea sprijinului financiar și militar pentru Kiev, care se confruntă cu câștiguri din partea Rusiei pe câmpul de luptă.

„Nu sunt prea optimist în ceea ce privește încheierea unui armistițiu sau începutul negocierilor de pace, cel puțin nu anul acesta”, a spus Stubb, adăugând că ar fi bine să ca lucrurile să se miște totuși până în martie.

Cele trei mari probleme premergătoare unui armistițiu sunt garanțiile de securitate pentru Ucraina, reconstrucția economiei sale și termenii largi ai unui acord cu privire la revendicările teritoriale, a spus el.

Pentru a aduce pacea în Ucraina, Trump și liderii europeni trebuie să maximizeze presiunea asupra Rusiei și asupra lui Putin pentru a-i influența gândirea strategică. Putin „vrea practic să nege independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, obiective care nu s-au schimbat de la începutul războiului, acum aproape patru ani, a spus Stubb.

În acest scop, ar trebui utilizate instrumente  precum activele rusești înghețate deținute în Europa ca garanție pentru finanțarea Ucrainei, precum și creșterea presiunii militare asupra Moscovei.

Stubb a salutat decizia lui Trump privind sancțiunile asupra marilor companii energetice rusești Lukoil și Rosneft în octombrie, precizând că a făcut „o treabă excelentă”, dar a susținut că trebuie făcut mai mult pentru a oferi Ucrainei capacitatea necesară de a lovi puternic „industria militară sau de apărare” a Rusiei.

Luna trecută, Trump a respins o cerere ucraineană pentru rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, care teoretic i-ar permite Ucrainei să atace mai adânc în Rusia – deși Kievul nu dispune în prezent lansatoare sau de platforme de pe care să le lanseze.

Ucraina negociază în continuare cu SUA pentru mai multă putere de foc, a indicat Stubb.

Oscilația lui Trump în privința Ucrainei

La mijlocul lunii octombrie, Casa Albă a anunțat că Trump se va întâlni cu Putin la Budapesta, înainte de a anula brusc întâlnirea câteva zile mai târziu.

Decizia a venit după o convorbire între secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în urma căreia Rubio a înțeles probabil că rușii nu și-au schimbat deloc poziția, a spus Stubb, și că „nu are rost să-l pună pe președintele Trump într-o situație în care nu ar obține un acord sau practic nimic”

Anularea a fost „un alt exemplu de greșeală strategică a rușilor. Au avut o oportunitate și au ratat-o”.

Trump a oscilat între a căuta o apropiere de Putin și a exercita presiuni asupra lui și a făcut același lucru cu Zelenski . Stubb a spus că se raportează la aceste evoluții cu multă răbdare și luând aceste realități ca atare,

„Nu poți să-ți faci iluzii despre lucrurile pe care ți-ai dori să le vezi întâmplându-se”, a declarat președintele finlandez. „Am încercat personal să mă concentrez pe lucruri precum: Avem nevoie de garanții de securitate pentru Ucraina. Cum să le construim? Avem nevoie de un armistițiu. Cum putem obține asta?”

„A fost chinuitor. Cred că avem nevoie și de «sisu» în astfel de negocieri.”

Însă, a spus el, munca depusă dă roade, iar opțiunile militare pentru garantarea securității Ucrainei odată ce se va ajunge la un armistițiu sau la negocieri de pace sunt acum „clare”, diverse țări alocând resurse. El nu a dorit să ofere mai multe detalii, invocând o planificare militară confidențială.

„Admir multe dintre lucrurile pe care le face Zelenski, pentru că a conduce o țară într-un război... este ceva existențial. Înveți multe de la alte ființe umane aflate în acea situație”, a spus el.

Stubb are urechea lui Trump

Când vine vorba de relațiile cu Donald Trump, Stubb se află într-o poziție mai bună decât mulți lideri europeni. În tinerețe, a studiat în Statele Unite cu o bursă de golf, iar cei doi au petrecut aproximativ șapte ore jucând un meci la Mar-a-Lago în martie.

Golful a fost o „deschizător de uși” și l-a ajutat să creeze o legătură cu președintele SUA, a sugerat el. Deși Trump și Zelenski au o relație furtunoasă notorie, Stubb a spus că el și alți lideri europeni pot acționa ca o punte între ei.

Rusia, a spus el, încearcă să destabilizeze Europa și „să provoace haos și panică”, prin atacuri care includ incendieri, vandalism și propagandă.

Modul de a face față acestor amenințări este „să fii finlandez”, a spus Stubb.

„Cu alte cuvinte, fii calm, stăpân pe tine și fii puțin «sisu».”

Europa

loading Se încarcă comentariile...
