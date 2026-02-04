Nicușor Dan, discuție cu Antonio Costa despre prioritățile României la Consiliul European informal

Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale care vor fi abordate la Consiliul European informal de săptămâna viitoare. În cadrul discuției, șeful statului a transmis oficialului european că România susține consolidarea Pieței Unice și salută extinderea acordurilor comerciale la nivelul UE.

„Am avut astăzi o convorbire consistentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează să le abordăm săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal. Ne întâlnim pe 12 februarie pentru a găsi împreună soluții de creștere a competitivității statelor noastre – adică să încurajăm investițiile, inovația, dezvoltarea companiilor europene, care în cele din urmă înseamnă servicii mai bune și accesibile pentru cetățeni”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele a prezentat prioritățile României în contextul reuniunii.

„În primul rând, susținem simplificarea birocrației afacerilor în Uniunea Europeană, susținem consolidarea Pieței Unice și salutăm extinderea acordurilor comerciale la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rând, susținem o tranziție mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde, astfel încât acestea să fie sustenabile și să nu afecteze negativ economia noastră. În al treilea rând, România își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei, o interconectare a rețelelor și o veritabilă piață a energiei europene. Scopul nostru este să creăm mecanisme pentru ca românii să plătească facturi rezonabile la energie, iar firmele din țară să aibă costuri competitive cu energia.”

În privința Noului Cadru Financiar Multianual 2028-2034, Nicușor Dan a subliniat: „I-am transmis președintelui Consiliului European că România consideră benefică ponderea alocată creșterii competitivității, dar că este necesar să se țină cont și de criterii geografice, astfel încât toate statele să beneficieze de șanse egale la resurse pentru a reduce decalajele economice existente între țările europene.”