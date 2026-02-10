search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Inconsecvența României între SUA și UE. Ce face N. Dan?

0
0
Publicat:

Există o presiune mediatică și politică asupra președintelui Nicușor Dan de a accepta invitația lui Donald Trump pentru Consiliul Păcii de la Washington, deși, deocamdată toate marile puteri europene au refuzat.

Preşedintele României, Nicuşor Dan
Preşedintele României, Nicuşor Dan

Cum ia decizia de participare președintele? Aparent ar vrea să-și asume singur întreaga responsabilitate pentru această hotărâre de politică externă și a explicat că se va decide „în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului”.

Doar Bulgaria şi Ungaria s-au grăbit să-i dea girul lui Trump 

Nicușor Dan susține că Bucureștiul ar fi de acord să intre în Consiliul pentru Pace, dacă statutul pe baza căruia funcționează va fi revizuit. Președintele român nu spune în ce fel dorește revizuirea acestei instituții pe care cei mai mulți observatori o consideră o formă concurentă a Națiunilor Unite, a cărei Cartă e foarte asemănătoare cu cea a Consiliului Păcii. Diferența majoră între cele două este că în cazul Consiliului pentru Pace, președintele american Donald Trump este marele șef, autopropus și care decide discreționar pe cine invită să fie parte a organizației, cine urmează să o conducă și chiar cine sunt membrii comitetului director. Statele invitate să adere trebuie să plătească 1 miliard de dolari, dacă vor să fie membre de drept, cu toate că în Carta Consiliului pentru Pace nu se precizează unde vor merge acești bani și la ce vor fi folosiți. România poate fi deci acolo și fără bani, prezența e simbolică, pentru a demonstra că politica excesivă a lui Donald Trump are suficienți susținători, eventual chiar din Europa. Până acum, însă, numai Bulgaria și Ungaria s-au grăbit să-i dea girul lui Trump.

Nicuşor Dan ar putea convoca CSAT 

Nicușor Dan i-ar putea cere Parlamentului să decidă dacă pentru România e o soluție pe termen lung să facă parte din acest consiliu inventat de Trump sau dacă nu cumva în circumstanțele actuale Bucureștiul n-ar trebui să-și schimbe linia de politică externă. O astfel de consultare e periculoasă fiindcă mai mult de jumătate din parlamentari sunt de partea lui Trump. Liderul PSD, Sorin Grindeanu a spus de mai multe ori că Bucureștiul trebuie să-și alinieze politica externă cu Washingtonul: „Când principalul furnizor de securitate pentru ţara ta, în speţă pentru România, îţi adresează o invitaţie să participi la un Consiliu pentru Pace, spui da, fără rezerve şi niciodată costurile nu sunt prea mari, atâta timp cât vorbim de securitate”.

Deloc întâmplător AUR e de aceeași părere. Dan Dungaciu noul număr 2 din AUR susține că UE „nu poate fi un actor viabil de securitate”, iar România „nu are libertatea” unei „politici externe și de securitate, în acest moment”. Altfel spus în Parlament există o majoritate asigurată de partea suveraniștilor, indiferent de culoarea lor, iar o cercetare recentă făcută de o casă de sondare apropiată PSD arată că 44% dintre dintre cei întrebați cred că România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele SUA. 36% se opun ideii, iar 20% nu și-au format o părere. Aproape 50% dintre românii cu studii sub medii, 44% cu studii medii și 38% cu studii superioare pariază pe Consiliul lui Trump (Avangarde, ianuarie 2026).

Pentru a evita o confruntare contondentă în Legislativ, dar totuși pentru a nu lua singur decizia, Nicușor Dan ar putea, în schimb, să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), unde sunt reprezentanți miniștri din cele patru formațiuni din arcul de guvernământ, șeful Statului Major al Apărării, vechii directori ai serviciilor secrete, dar și consilierul pentru securitate al președintelui, Marius Lazurca. La Varșovia, spre exemplu, unde președintele conservator Karol Nawrocki e de altă culoare decât guvernul și are aceeași orientare pro-Trump, a cerut întrunirea Consiliului de Securitate al Poloniei pentru a decide dacă va merge la prima întrunire a Consiliului Păcii de la Washington sau nu. Nawrocki a participat la Davos la ceremonia de înființare a Consiliului, dar i-a explicat lui Trump, că fără acordul parlamentului și guvernului, Polonia nu poate deveni membră a Consiliului.

Polonia urmează drumul european

Conservatorii polonezi din Partidul Lege și Justiție (PiS) au criticat alături de șeful statului poziția guvernului, care a spus clar că nu plătește taxa de 1 miliard și cea a ministrului de externe, Radosław Sikorski, care și-a exprimat scepticismul în legătură cu aderarea Poloniei la Consiliul pentru Pace.

Polonia urmează drumul european și nu se lasă șantajată de amenințările americanilor legate de retragerea trupelor, chiar dacă și la Varșovia există un cor impresionant în favoarea lui Donald Trump. România stă încă în expectativă, Nicușor Dan se declară onorat de invitație, dar se mai gândește, în vreme ce PSD și televiziunile mari de știri fac presiuni să meargă la Washington.

Bucureștiul nu este în cercul de favoriți ai administrației americane, după cum se vede și din harta deplasării șefului diplomației americane în Estul Europei. Marko Rubio vine la Conferința pentru Securitate de la München la finele săptămânii acesteia. Apoi, a anunțat că va merge în Ungaria și Slovacia. La Budapesta, americanii se ocupă de campania electorală a premierului Viktor Orban, care după 16 ani la putere, ar putea pierde alegerile din aprilie. În Slovacia, legăturile rămân strânse chiar după ce premierul Robert Fico le-ar fi mărturisit, potrivit Politico, câtorva lideri europeni îngrijorarea lui cu privire la starea psihică a liderului de la Casa Albă, după întâlnirea pe care a avut-o cu acesta, descriindu-l drept „tulburat” și „periculos”.

Nicușor Dan a urmat până acum calea europeană, în ciuda majorității suveraniste care se tot mărește în țară. Poate că, de data aceasta România nu va mai fi inconsecventă cu argumente pe care le crede rezonabile.

Sabina Fati - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
11 februarie 2026 – zi fatidică pentru soarta pensiilor magistraților, legată de paralelismul ședințelor de judecată de la CCR și CAB. Avocat Iancu Toader: “S-ar crea o criză constituțională!”
gandul.ro
image
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
mediafax.ro
image
David Popovici, abandonat de statul român. Guvernul le datorează 23,5 milioane euro sportivilor campioni: ”Nu sunt bani”
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Surse: CCR ar putea suspenda dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani
antena3.ro
image
Cât de aproape e România de un regim extremist? Politolog: AUR, principalul beneficiar al crizei din coaliţie
observatornews.ro
image
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași 😢
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Vremea se schimbă brusc din nou. Urmează o inversiune termică, anunţă ANM
playtech.ro
image
România, vizată de amenințări nucleare în presa de la Moscova. De ce apare Bucureștiul în discursul agresiv al Rusiei
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Nemaivăzut”: a obținut medalie la JO de iarnă și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte cu ce a spus în direct la TV
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care si-a pierdut viata in accidentul din...
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Horoscop financiar. 3 zodii care vor primi bani în săptămâna 9–15 februarie 2026
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cine este câștigătoarea premiului de 100.000 lei de la „Batem palma?”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal