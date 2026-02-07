Preşedintele Nicușor Dan ar trebui să refuze invitaţia de a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii

Surse din Administraţia Prezidenţială au confirmat pentru Digi24 că preşedintele Nicușor Dan a fost invitat pe 19 februarie la Washington pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii.

Motivele pentru care Nicușor Dan nu a fost la Davos şi nu a semnat actul iniţial al Consiliului Păcii sunt şi astăzi în vigoare:

„Problema este, deci nu este de voinţă, problema este de drept internaţional. Cum facem să avem o cartă care să nu fie în contradicţie, pentru că sunt chestiuni în contradicţie în varianta iniţială, cu tratatele internaţionale la care România este parte. Şi tipul acesta de negocieri pe carte, pe acorduri internaţionale, de obicei e o chestiune de multe luni”, a precizat președintele Nicușor Dan.

Cu excepţia Ungariei şi a Bulgariei, ţările europene n-au semnat la Davos actul iniţial pus pe masă de preşedintele Trump.

Consiliul Mondial al Păcii, (Board of Pace, BoP) nu este o organizaţie internaţională formală recunoscută de ONU, NATO, sau alte instituţii internaţionale. Este o propunere privată a lui Trump, care după plecarea sa din fruntea SUA va fi, probabil, desfiinţată.

Nu are statut juridic sau un cadru de funcţionare adoptat de organisme internaţionale, cum ar fi o convenţie ONU. În presa internaţională BoP este tratat mai degrabă ca o propagandă de imagine a lui Trump la Davos, uneori criticată de alţi lideri şi nefiind integrată în structuri existente în diplomaţie.

BoP are zero legitimitate formală internaţională, este o iniţiativă politică/mediatică a lui Trump, nerecunoscută de sistemul internaţional.

Iată câteva din prevederile statutului BoP:

-Donald J. Trump este desemnat explicit că „Chairman” (Preşedinte) inaugural al BoP;

-El deţine autoritatea exclusivă să invite membri, să creeze sau desfiinţeze entităţi subordonate şi să interpreteze sau aplice statutul;

-Nu există o limită de mandat pentru Trump: el serveşte până la demisie sau incapacitate, cu succesiune desemnată de el însuşi;

-Membrii sunt state şi entităţi suverane invitate de Chairman;

-Termenul standard de membru este de până la 3 ani, reînnoibil cu aprobarea Chairman-ului;

-Daca o ţară contribuie cu cel puţin 1 miliard USD în primele 12 luni de la intrarea în vigoare, poate deveni membră permanentă fără limită de termen;

-Consiliul Executiv, format din 7 membri, aleşi de Chairman, responsabil cu implementarea deciziilor mai largi al Board-ului;

Am văzut cum Polonia a tratat dispreţuitor Administraţia Trump, pentru că ambasadorul american în Polonia l-a criticat pe preşedintele Parlamentului polonez.

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Zurek, a catalogat drept „șantaj” declarațiile ambasadorului SUA în Polonia, Tom Rose, care a amenințat cu retragerea trupelor americane staționate în Polonia.

România este parte a UE şi nu a ţărilor care se „supun” lui Trump. Iniţiativa de a chema pe Nicușor Dan are ca obiectiv destrămarea unităţii UE, dacă alături de Ungaria vine şi România, poate Slovacia, Bulgaria, Cehia, pentru a valid iniţiativa lui Trump.

Argumentul lui Nicușor Dan este foarte bun şi stă în continuare în picioare:

Acest BoP nu trebuie să fie în contradicţie cu tratate internaţionale la care România este parte, şi este nevoie de timp pentru a stabili dacă există sau nu contradicţii.

Înţeleg că America este în parteneriat cu România şi asigură, deocamdată, apărarea ţării împotriva ruşilor, în cazul în care aceştia ar cuceri Ucraina şi Republica Moldova. Nu este clar ce s-ar întâmpla dacă America s-ar retrage din NATO.

Dar toate au o limită. Poziţia UE faţă de acest BoP este mai importantă, noi suntem în UE şi trebuie să asigurăm unitatea UE în probleme internaţionale, chiar şi împotriva politicii externe a lui Trump, pe care n-o înţelege, de fapt, nimeni.

În concluzie, dacă ţările importante din UE n-au fost invitate sau nu vor participa la întâlnirea de la Washington, România trebuie să facă acelaşi lucru. Cu argumentul că nu putem contrazice tratatele internaţionale la care suntem deja parte.