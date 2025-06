Președintele Nicușor Dan a transmis în discursul de luni, 23 de iunie, de la depunerea jurământului de către Guvern că este „bucuros” că partidele și-au asumat guvernarea și și-au asumat reforma statului.

„Începem azi un nou capitol. Vreau să mulțumesc în primul rând partidelor din majoritate și reprezentanților minorităților naționale pentru că au înțeles imperativul pe care România îl are în acest moment, și anume stabilitatea. Am văzut comentarii în spațiul public care se referă mult mai mult la trecut decât la viitor, evident, legitime, numai că noi toți, ca societate, din momentul acesta trebuie să ne uităm în viitor și cred că este interesul național, și invit partidele din majoritate să acționeze ca atare, să colaboreze pentru interesul comun. Evident că am discutat foarte mult și a fost un imperativ problema fiscală, și sunt foarte fericit că partidele și-au asumat corecțiile pe care România trebuie să le facă”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a mai transmis că guvernul are ca obiectiv, la finalul anului 2026, intrarea în OCDE, iar asta înseamnă atragerea de mai multe investiții străine.

„Sunt foarte optimist. Pe de-o parte, pentru că avem un sector privat care este dinamic, care a reușit să dubleze PIB în zece ani. Pe de altă, avem ca obiectiv finalul lui 2026 intrarea în OCDE, și asta înseamnă mult mai multe investiții străine, asta înseamnă dobânzi mai ieftine, asta înseamnă încredere pentru economia din România. Dincolo de economie, trebuie să reformăm statul și, de asemenea, sunt bucuros că partidele care și-au asumat guvernarea, și minoritățile, și-au asumat reforma statului. Și, dincolo de asta, trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor în autoritățile statului român. O să fie un drum lung. Sunt optimist că o să ajungem să construim societatea care să aibă încredere în autorități și, prin asta, în ea însăși. Succes miniștrilor, succes Prim-ministrului, succes Guvernului României!”, a mai precizat șeful statului.

Cabinetul condus de Ilie Bolojan a depus jurământul de învestitură în funcție, după ce președintele Nicușor Dan a semnat, luni seară, decretul de numire.