Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
Scriitorul ceh Ivan Klíma, supravieţuitor al Holocaustului, a murit la vârsta de 94 de ani

Publicat:

Scriitorul și disidentul ceh Ivan Klíma, un supraviețuitor al Holocaustului, a murit la vârsta de 94 de ani, informează sâmbătă DPA, citată de Agerpres.

Ivan Klíma s-a stins din viaţă sâmbătă dimineaţă, a declarat fiul său, Michal Klíma, pentru agenţia cehă de presă CTK.

Trei ani în lagărul Theresienstadt

Scriitorul s-a născut pe 14 septembrie 1931, sub numele de Ivan Kauders. Începând din 1942, el şi-a petrecut trei ani din copilărie împreună cu familia în lagărul Theresienstadt, din cauza originilor sale evreieşti.

Klíma descria totuși relaţia sa cu Germania drept „relaxată” atunci când a primit Premiul Franz Kafka în 2002, subliniind că „faptul că SS vorbea germana nu poate fi reproşat limbii”.

După cel de-Al Doilea Război Mondial, în Cehoslovacia comunistă, Klíma a devenit rapid unul dintre cei mai importanţi autori, alături de Milan Kundera şi Bohumil Hrabal.

Exclus din Partidul Comunist

Piesa „Castelul" i-a adus lui Klíma reputaţia de „reformator al dramaturgiei cehe”, însă, în 1967, după ce a denunţat într-un discurs public abuzurile de putere ale regimului, a fost exclus din Partidul Comunist.

A plecat în Statele Unite după înăbuşirea mişcării reformatoare Primăvara de la Praga în anul următor.

Ivan Klíma a decedat sâmbătă. FOTO captură YouTube VĚTRNÉ MLÝNY
Ivan Klíma a decedat sâmbătă. FOTO captură YouTube VĚTRNÉ MLÝNY

Deşi Klíma s-a întors la Praga după trei ani, cărţile sale puteau fi publicate doar în străinătate, din cauza interdicţiei de publicare din Cehoslovacia, care a rămas în vigoare până în 1989.

Şi-a câştigat existenţa scriind scenarii pentru filme de animaţie şi lucrând ca topograf, printre altele. Scriitorul a încercat să surprindă epoca schimbărilor politice în romanul său din 1993, „Waiting for the Dark, Waiting for the Light" („Aşteptând întunericul, aşteptând lumina”)

Cultură

