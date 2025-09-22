Mesajul lui Nicușor Dan cu prilejul Anului Nou Iudaic: „Reafirmăm adeziunea noastră la principile europene ale democrației și statului de drept”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj comunității evreiești din România cu ocazia sărbătorii Roș Hașana 5786 – Anul Nou Iudaic. Șeful statului a subliniat importanța valorilor ce definesc umanitatea și condamnă antisemitismul, xenofobia, ura și violența.

„Simbolizând continuitatea și înnoirea, Roș Hașana este un prilej să reflectăm lucid la modul în care putem coopera pentru ca societatea în care trăim să fie mai bună, mai echilibrată, mai incluzivă, mai justă și deschisă către semeni. Sub auspiciile începutului de an, avem prilejul să reafirmăm adeziunea noastră la principiile europene, ale democrației și statului de drept, să ne situăm cu fermitate de partea dialogului și a respectului pentru toți oamenii”, a afirmat Nicușor Dan.

„Putem construi o societate echilibrată și demnă doar dacă vom pune ca temelie valorile care ne definesc umanitatea, condamnând antisemitismul, xenofobia, discriminarea rasială, ura și violența. Susțin ferm angajamentele României față de comunitatea evreilor și consider că, în țara noastră, unde nevoia de reconciliere prevalează asupra extremismelor care au lăsat răni adânci în istorie, sărbătoarea Roș Hașana întărește ceea ce am asumat să împlinim împreună: o societate care respectă diversitatea, construiește încrederea, susține performanța și onorează curajul memoriei”, a afirmat șeful statului, potrivit unui mesaj publicat de Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan a adresat salutări conducerii Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic și a evidențiat că Roș Hașana oferă ocazia de a reflecta la modul în care societatea poate deveni mai justă, incluzivă și deschisă.

Președintele a reafirmat angajamentul României față de comunitatea evreiască și importanța respectării diversității, reconcilierii istorice și promovării dialogului și a statului de drept.

„Fie ca în acest Nou An Iudaic să vă bucurați de comuniune în familii și în comunitate. Roș Hașana să aducă în casele și în inimile tuturor evreilor lumină, înțelepciune, pace și binecuvântare. Shaná Tová!”, a încheiat Nicușor Dan.