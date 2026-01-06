Zăpada căzută abundent luni a paralizat transporturile în Franţa, Marea Britanie şi Olanda, iar autorităţile avertizează că situaţia va rămâne dificilă şi marţi.

În Franţa, principalele aeroporturi pariziene, Charles-de-Gaulle şi Orly, au fost puternic afectate. Companiile aeriene au fost nevoite să reducă cu 15% numărul zborurilor, pentru a permite deszăpezirea pistelor şi degivrarea aeronavelor, a declarat ministrul transporturilor, Philippe Tabarot.

Consecinţele au fost resimţite şi în trafic: autobuzele nu mai circulau după-amiază în capitală, iar ambuteiajele de la ieşirea de la muncă au atins un record de peste 1.000 km.

În vestul Franţei, stratul de zăpadă a atins 15 cm pe înălţimile din Normandia, iar camioanele blocate pe autostrada A28, între Rouen şi Abbeville, au provocat haos în trafic.

Peste 26 de departamente din nord-vestul Franţei până în regiunea Parisului au fost plasate în stare de alertă portocalie pentru zăpadă şi gheaţă, al treilea nivel din patru, potrivit Météo-France.

Situaţia nu a fost mai bună în Olanda. La aeroportul Amsterdam-Schiphol, aproape 700 de zboruri, adică mai mult de jumătate din programul zilei de luni, au fost anulate.

Compania KLM estimează că va fi nevoită să anuleze cel puţin 300 de zboruri şi marţi. Traficul feroviar a fost puternic afectat, în special în regiunea Amsterdam, iar trenurile Eurostar care leagă Olanda, Parisul şi Londra au fost suspendate până luni seara, potrivit reuters.

Regatul Unit s-a confruntat, de asemenea, cu temperaturi extreme și ninsori masive. În Tomintoul, Scoţia, stratul de zăpadă a ajuns la 52 cm, iar în nord-estul Angliei mercurul a scăzut până la -10,9 °C, înregistrându-se temperaturi record pentru această perioadă.

Aeroporturile din Aberdeen, Liverpool, Belfast şi Manchester au fost afectate, iar cursurile școlare au fost suspendate în nordul Scoţiei, Irlanda de Nord şi Ţara Galilor.

Meteorologii avertizează că episoadele de zăpadă nu s-au încheiat.

În Marea Britanie, ninsorile şi gerul vor continua până marţi seara, iar în Franţa alerta portocalie este valabilă până marţi dimineaţă, cu posibilă prelungire. În Olanda, noi ninsori abundente sunt anunţate miercuri.