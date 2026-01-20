Cine va lua decizia în România privind taxa de 1 miliard de dolari pentru un loc în Consiliul pentru Pace lansat de Trump

România va analiza dacă acceptă invitația adresată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, de a deveni membru al aşa‑numitului „Consiliu pentru Pace”, în condițiile în care accesul permanent în acest organism ar putea costa o sumă de un miliard de dolari. Decizia finală urmează să fie luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus marți, într‑o conferință de presă, că propunerea este una „strategică, de politică externă” și trebuie dezbătută în forul unde se iau astfel de decizii. El a arătat că suma de un miliard de dolari este „o sumă importantă”, dar nu a oferit un răspuns clar dacă România va plăti sau nu această contribuție.

„Această decizie este una strategică, de politică externă, e foarte importantă şi se va discuta în forul în care aceste decizii se iau. Evident că o sumă de un miliard de dolari este o sumă importantă, dar, repet, deciziile în privinţa acestor lucruri se iau în CSAT. În situaţia în care această discuţie, şi sunt convins că această discuţie va avea loc în CSAT, vom evalua acest lucru”, a declarat Nazare, potrivit News.ro.

Ministrul a subliniat că România este în procesul de elaborare a bugetului și că implicarea în acest consiliu trebuie analizată în contextul priorităților financiare ale țării.

Invitația oficială și detaliile inițiativei

Administrația Prezidențială a confirmat primirea unei scrisori oficiale din partea lui Donald Trump, adresată președintelui României, Nicușor Dan, prin care este transmisă invitația ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace”.

Propunerea americană prevede extinderea unui organism inițial gândit pentru conflictul din Gaza, astfel încât să includă și alte zone afectate de război și tensiuni, cum ar fi Ucraina și Venezuela, potrivit unor surse citate de presa internațională. Accesul permanent într‑un astfel de consiliu ar însemna o contribuție de un miliard de dolari din partea fiecărui stat membru.

Până acum câteva state au răspuns diferit la invitația americană: unele au acceptat, iar altele au spus că nu vor plăti pentru un loc permanent. Decizia României urmează să fie discutată în CSAT, unde vor fi analizate atât implicațiile politice, cât și cele financiare ale unei eventuale aderări.