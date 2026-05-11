Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Ilie Bolojan, despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate: „Nu văd în acest moment o astfel de perspectivă”

Ilie Bolojan a declarat luni seară, 11 mai, că nu a discutat cu președintele Nicușor Dan despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate.

Ilie Bolojan/FOTO: Inquam photos/George Călin
El a explicat la Digi24 că actualul sistem constituțional face extrem de dificilă declanșarea anticipatelor.

„Sistemul nostru parlamentar de a genera alegeri anticipate este de așa manieră încât o astfel de ipoteză nu a fost verificată în anii de după 1989. (...)

Se fac alegeri anticipate într-o anumită logică: ori este o criză care nu se poate rezolva, ori, așa cum arată datele, se schimbă structura Parlamentului substanțial, astfel încât să se reașeze lumea politică pentru a putea fi guvernată țara. Nu văd în acest moment o astfel de perspectivă”, a declarat premierul.

Constituția prevede dizolvarea Parlamentului numai după ce două propuneri succesive de premier sunt respinse în termen de 60 zile. Nici atunci dizolvarea nu este automată, fiind în mâna președintelui, care ar putea încerca să facă noi propuneri pentru instalarea unui nou guvern.

Tot luni, primarul Clujului, Emil Boc, a afirmat că organizarea unor alegeri anticipate nu ar trebui eliminată din discuție în contextul crizei politice actuale.

„Din punct de vedere constituțional, se ajunge foarte greu la alegeri anticipate, pentru că ar însemna o autodizolvare a Parlamentului”, a spus Boc, amintind că în alte state prerogativa dizolvării Legislativului aparține șefului statului. 

„Președintele României a declarat că exclude varianta alegerilor anticipate. Deci, dacă şi constituțional, şi politic, alegerile anticipate sunt greu de obținut, este puţin probabil să se ajungă la alegeri anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluţiei, dacă celelalte soluţii nu funcţionează”, a adăugat acesta.

