Viitoarea desemnare de premier va trece pentru că parlamentarii nu vor să rişte alegeri anticipate

Nu văd cum şefii de partide îşi vor impune voinţa la următorul vot de învestitura, cât timp există riscul este ca parlamentarii să plece acasă. Inclusiv la AUR, renunţarea la doi ani şi jumătate din avantajele funcţiei de parlamentar este un sacrificiu prea mare pentru membrii AUR aflaţi în parlament.

Apoi, nu se ştie dacă alegerile anticipate vor fi un avantaj sau un dezavantaj pentru România. Intrăm într-o criză politică şi mai mare, cu luni de zile de incertitudini, de campanie electorală, cu luptele şi mizeriile aferente, în loc să ne ocupăm de atragerea banilor europeni din PNRR, SAFE, să intrăm în OECD, să răspundem provocărilor legate de crizele externe, de războaiele din vecinătate sau din Orientul Mijlociu.

Cel mai grav, retrogradarea României în „junk”, caz în care nu mai primim bani din împrumuturi şi rămânem fără bani de pensii şi salarii bugetare.

Din tot acest context, în rezumat prezentat mai sus, rezultă că următorul politician desemnat pentru funcţia de premier va primi în parlament votul de învestitură cu largă majoritate.

Cine va fi acesta?

Aici este rolul preşedintelui, şi înţelegerea sa despre ce urmează după această desemnare. Nici o eventuală moţiune de cenzură nu ar mai fi probabilă, pentru că ar duce tot la o debandadă politică precum cea actuală, din care nu vom putea ieşi.

Cerinţa preşedintelui că partidele să se ducă vineri la Cotroceni cu o propunere agreată de o majoritate este o iluzie. Deşi PNL, USR şi UDMR au avansat o astfel de propunere, reacţia PSD este negativă, Grindeanu spune că nu va ţine cont de condiţii şi restricţii puse de alţii. Fiind şi sigur că dacă este propus de preşedinte parlamentul îl va vota, nu văd de ce s-ar înţelege cu adversarii politici, mai ales cu Bolojan, faţă de care are o respingere totală.

Dacă propunerea va fi Sorin Grindeanu, cum se anticipează

Restricţiile dure impuse de CE şi agenţiile de rating, pentru a nu ne coborî la „junk” sunt incompatibile cu obiectivele PSD: relansare economică, prosperitate şi protecţie socială. Toate aceste obiective sunt ideale, dar presupun bani, mulţi bani, pe care bugetul de stat nu îi are. Iar de împrumutat, nici vorbă. Abia dacă ne putem împrumuta pentru pensii şi salarii bugetare, la dobânzi uriaşe.

Dacă Grindeanu premier face ce trebuie pentru ţara, îşi pierde electoratul, care fuge spre promisiunile AUR.

Iar condiţiile puse de PNL pentru premierul Grindeanu sunt:

-Îndeplinirea celor opt jaloane restante din PNRR.

-Asumarea reformelor prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament sau prin emiterea de ordonanțe de urgență.

-Respectarea țintelor de deficit bugetar și evitarea unor noi derapaje fiscale.

-Menținerea măsurilor de reducere a cheltuielilor statului.

-Garanții clare că nu vor crește cheltuielile bugetare, inclusiv prin limitarea angajărilor în sectorul public.

-Semnarea unui acord politic valabil șase luni, care să stabilească obligațiile asumate de Guvern.

-Posibilitatea ca PNL, USR și UDMR să depună moțiune de cenzură dacă PSD încalcă prevederile acordului.

Dacă Grindeanu face aşa ceva, îşi pierde baza sa electorală, care vrea acum avantaje şi creşterea veniturilor, nu sacrificii financiare, conform promisiunilor repetate ale PSD.

Varianta desemnării unui premier din partea PNL, USR, UDMR

Indiferent cine ar fi desemnat, chiar altcineva decât Bolojan, ar trebui să continue filosofia de guvernare aplicată de Bolojan în ultimul an. Este singura cale de redresare bugetară şi de păstrarea încrederii partenerilor şi investitorilor occidentali. Şi o astfel de propunere ar trece de parlament, pentru ca parlamentarii nu vor alegeri anticipate, care ar fi o „rezolvare” şi mai proastă a actualei debandade politice.

Există propuneri de premier din tabăra PNL-USR-UDMR, care să merite această încredere. De exemplu Dragoş Pîslaru dar mai sunt şi alţii.

Depinde acum de Nicusor Dan să înţeleagă astfel de raţionamente. Viitoarea desemnare trece oricum de parlament, dar una este să fie Grindeanu şi alta un reprezentant al actualei guvernări. Vom vedea vineri pe cine desemnează Nicusor Dan.

Timp de experimente nu mai avem.