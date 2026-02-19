search
Joi, 19 Februarie 2026
Corupția și creșterea prețurilor, principalele probleme de îngrijorare ale românilor. Cei mai mulți consideră că țara merge într-o direcție greșită

Publicat:

Corupția și creșterea prețurilor rămân principalele surse de îngrijorare pentru români, relevă cercetarea sociologică „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”, realizată de INSCOP Research între 28 ianuarie și 6 februarie 2026.

Oameni pe stradă FOTO: arhivă
Oameni pe stradă FOTO: arhivă

Studiul a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă la Hotel Intercontinental Athenée Palace și oferă o imagine detaliată a percepției românilor asupra direcției țării și a principalelor probleme sociale și economice.

Doar 22,2% dintre români consideră că lucrurile în România merg într-o direcție bună, în timp ce 73,1% cred că țara merge într-o direcție greșită, iar 4,7% nu știu sau nu răspund.

Optimiști sunt în special votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii Bucureștiului și ai marilor orașe. Pesimiști sunt votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural.

Potrivit cercetării, principalele probleme care îi preocupă pe români sunt corupția (32,2%) și creșterea prețurilor (23,6%), urmate de starea de sănătate proprie și a familiei (13,4%), starea sistemului de educație (11,7%), lipsa locurilor de muncă (9,8%), războiul din Ucraina (6,9%) și starea infrastructurii (0,7%).

Corupția este principala preocupare pentru votanții USR și AUR, bărbați, persoane între 45 și 59 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii Bucureștiului și angajații din sectorul public. 

„Precizează creșterea prețurilor drept cea mai importantă problemă care îi îngrijorează în special: votanții PSD, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară și medie, locuitorii din mediul rural. Votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani și cei cu educație primară menționează într-o proporție mai mare ca restul populației starea de sănătate proprie și a familiei drept sursă principală de îngrijorare”, arată sondajul INSCOP.

Războiul din Ucraina reprezintă principala sursă de îngrijorare pentru votanții PNL și persoanele de peste 60 de ani.

