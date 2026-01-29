Nicușor Dan: Nemulțumirile românilor se acumulează, există o stare de tensiune în societate

Românii resimt tot mai mult scăderea puterii de cumpărare, a declarat președintele Nicușor Dan joi seară, la Digi 24. În opinia sa, există nemulțumiri acumulate în societate, iar unele aspecte, precum imaginea Coaliției sau nivelul taxelor pe proprietate, sunt percepute mai critic decât este cazul.

Adevărul transmite în format LIVETEXT principalele declarații ale președintelui

Cum sesizați starea de spirit a românilor?

Lucrul cel mai important pentru români e că a scăzut puterea de cumpărare. Dincolo de asta, ca și media, în opinia publică, lucrurile par mai rele decât sunt. Am citit recent un sondaj legat de nivelul taxelor pe proprietate în România, comparat cu UE. Și la întrebarea „credeți că taxele de proprietate din România sunt mai mari sau mai mici?”, mulți români spuneau că sunt mai mari, deși realitatea e că sunt mai mici. Există o stare de tensiune în societate, există multe nemulțumiri care s-au acumulat și, pe anumite aspecte, cum e funcționarea Coaliției, imaginea nu e perfectă.

Declarația lui Bolojan privind un guvern minoritar

Domnul Bolojan a făcut studii de matematică. Este puțin probabil în momentul acesta. Dumnealui a răspuns teoretic. În acest moment există un angajament de la care nimeni nu s-a dezis.

„Partidul Social Democrat blochează reformele, sunteți de acord?”

Fiecare dintre partide are un public, iar publicurile lor își doresc altceva. Publicul Uniunii Salvați România și al Partidului Național Liberal își dorește un stat mai suplu, cel al Partidului Social Democrat își dorește protecție. Ei, împreună, reușesc să atingă niște obiective de etapă: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență și marea oportunitate pentru 2026 de a atrage până în august o sumă importantă de bani europeni. Așa este în politică atunci când partidele din coaliție au opțiuni diferite.

Reproș pentru Bolojan

Ca fiecare dintre noi, tot timpul este loc de mai bine. Nu vreau să interfereze între relațiile dintre partidele din coaliție.

Premierul a discutat cu agenția de rating Fitch și a constatat că agențiile urmăresc stabilitatea politică.

Am contacte cu oameni din această sferă. Dacă acum 6-7 luni prima întrebare era „credeți cu adevărat că puteți reduce deficitul?” și a doua „există stabilitate sau premisa de instabilitate politică?”, acum este invers. Lumea este mult mai mulțumită decât în punctul din care am plecat.

Ilie Bolojan ar putea face lucrurile să meargă mai bine în relația cu PSD?

Tot timpul e loc de mai bine. S-o lăsăm în zona filosofică, nu vreau să interferez în relațiile dintre partidele din coaliție.

Plecarea lui Bolojan

Se verbalizează, am și eu informații despre ce se spune în spațiul public. Există un protocol: până în aprilie 2027, Partidul Național Liberal are prim-ministru. În momentul acesta nu există altă alternativă, Partidul Național Liberal are un președinte care ocupă funcția de premier.

Coaliția stă mai rău decât acum 6-7 luni

Există un protocol, nimeni nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul, mergem înainte. Este un acord între patru partide, este bine că ele și-au asumat asta. Acela a fost momentul dificil de acum 7 luni, când partidele pro-occidentale și-au asumat guvernarea. Văd că această coaliție funcționează, cu opinteli. Durează până se iau decizii. E politică, oameni care au să își plătească poliție unul altuia, vorbesc de membri, nu de lideri de partid, publicuri foarte diferite. Dincolo de asta, eu văd că această coaliție funcționează.