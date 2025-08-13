Primele declarații după convorbirea între Trump și liderii europeni. Merz: Există speranță că ar putea exista pace

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ține o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz, după discuțiile prin videoconferință cu președintele SUA, Donald Trump.

În primele sale declarații, Merz spune că dacă Rusia nu va face nicio mișcare spre pace, atunci Europa și SUA vor trebui să pună mai multă „presiune” asupra lui Vladimir Putin.

„Strategia se bazează pe sprijinirea Ucrainei și exercitarea de presiuni asupra Rusiei. Așadar, dacă în Alaska nu există nicio mișcare din partea Rusiei, atunci SUA și europenii trebuie să intensifice presiunea”.

Trump „cunoaște această poziție și este de acord cu ea”, în măsură în care împărtășește ăn mare măsura poziția Europei în această privință, dă asigurări cancelarul german, precizând că a fost o „discuție foarte bună și constructivă”.

Cancelarul german spune că liderii europeni sunt hotărâți să facă un succes din summitul de vineri dintre Trump și Putin în Alaska.

Referitor la discuțiile dintre Trump și Putin, Merz spune că președintele SUA știe că se poate baza pe partenerii săi europeni pentru a lucra în direcția păcii în Ucraina.

Acesta subliniază că trebuie să existe o cronologie corectă a evenimentelor: în primul rând, ar trebui convenit un armistițiu, urmat de un alt acord privind pacea pe termen lung.

Merz afirmă că o recunoaștere juridică a proprietății rusești asupra teritoriilor Ucrainei „nu se poate întâmpla” și că aceasta trebuie să primească în orice caz garanții solide de securitate, cu respectarea suveranității Ucrainei.

„Există speranță că ceva se pune în mișcare. Există speranță că ar putea exista pace în Ucraina”, a conchis el.

Volodimir Zelenski pledează pentru un summit tripartit

În comentariile sale introductive, președintele Ucrainei, Zelenski, a evidențiat unitatea europeană și coordonarea „foarte intensă” cu liderii europeni.

„Ceea ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”, a spus el, pledând pentru un summit tripartit ulterior cu Trump și Putin.

De asemenea, el a reiterat ideea că ar trebui făcută mai multă presiune asupra Rusiei, ceea ce ar fi oportun întrucât Putin „blufează” atunci când spune că nu-i pasă de sancțiuni.

Referitor la așteptările dinaintea întâlnirii de vineri, Zelenski spune: „Cred că succesul oricăror discuții depinde în primul rând de rezultate. Starea noastră de spirit acum este că suntem uniți și atmosfera a fost foarte pozitivă, întrucât toți partenerii au vorbit cu o singură voce, cu o singură dorință, cu aceleași principii și aceeași viziune, iar acesta este un pas important înainte”.

Întrebat despre poziția Ucrainei privind eventuale concesii teritoriale, președintele ucrainean a spus: „Orice întrebare privind integritatea teritorială a țării noastre nu poate fi discutată fără a ține cont de poporul nostru, de voința poporului nostru și de constituția ucraineană”.

Emmanuel Macron: Trump dorește să obțină un armistițiu în Alaska

Potrivit Reuters, care îl citează pe președintele francez, Emmanuel Macron, președintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni că „dorește să obțină un armistițiu în Ucraina în timpul întâlnirii cu Putin”.

Într-un interviu acordat presei după videoconferință, Macron le-a spus jurnaliștilor că liderii europeni susțin, de asemenea, apelurile Kievului pentru mai multe schimburi de prizonieri de război și eliberarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia în timpul războiului.

El a mai spus că Trump i-a asigurat pe liderii europeni că orice problemă teritorială legată de Ucraina nu poate fi negociată fără Ucraina, adăugând că „aceasta este poziția pe care o susținem”.

Macron a mai spus că liderii au fost clari în privința faptului că trebuie să existe o legătură clară între orice potențiale concesii teritoriale și garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Mark Rutte: „Mingea este acum în terenul lui Putin”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a postat recent un mesaj pe rețelele de socializare, scriind că este un „apel excelent” și subliniind unitatea NATO „în eforturile de a pune capăt acestui război teribil împotriva Ucrainei și de a realiza o pace dreaptă și durabilă”.

„Apreciez conducerea lui @realDonaldTrump și coordonarea strânsă cu aliații. Mingea este acum în terenul lui Putin ”, a adăugat el.