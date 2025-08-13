Zelenski, după convorbirea cu liderii europeni și Trump: SUA sunt gata să sprijine Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, a avut o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, înainte de summitul de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, care va avea loc în Alaska. Zelenski a declarat că Trump „și-a exprimat sprijinul” pentru un armistițiu și că SUA sunt „gata să ne sprijine”.

„Ar trebui să existe mai întâi un armistițiu, apoi garanții de securitate – garanții reale de securitate. Și, apropo, președintele (Donald) Trump și-a exprimat sprijinul. Rusia nu poate avea drept de veto în ceea ce privește perspectivele europene sau NATO, în dauna Ucrainei”, a spus el.

„Putin blufează”

„Rusia încearcă să se prezinte ca fiind capabilă să ocupe întreaga Ucraină. Aceasta este, fără îndoială, dorința lor. Putin blufează și el, pretinzând că sancțiunile nu sunt importante pentru el și că nu funcționează. În realitate, sancțiunile sunt foarte utile și lovesc puternic economia militară rusă”, a spus Zelenski.

„Da, este adevărat că Rusia are de câteva ori mai multe arme, inclusiv de trei ori mai multă artilerie. Dar Rusia are și de trei ori mai multe pierderi. Și acesta este un fapt.”

„Le-am spus colegilor mei și președintelui Statelor Unite ale Americii, prietenilor noștri europeni, că Putin nu vrea în niciun caz pace. Vrea să ocupe țara noastră și cu toții pricepem foarte bine acest lucru. Putin nu poate păcăli pe nimeni”, a spus Zelenski.

Cancelarul Germaniei: „Există speranță pentru pace în Ucraina”

„Există speranța unui progres” către pacea din Ucraina, a spus Merz, dar „dacă nu există nicio mișcare din partea Rusiei în Alaska, atunci Statele Unite și europenii ar trebui și trebuie să intensifice presiunea” asupra Moscovei.

El a adăugat: „Președintele Trump cunoaște această poziție și o împărtășește într-o foarte mare măsură.”

Merz a mai spus că Ucraina „este pregătită pentru negocieri privind chestiuni teritoriale”, dar că o recunoaștere legală a ocupației rusești „nu este supusă dezbaterii” și că negocierile trebuie să includă și „garanții solide de securitate pentru Kiev”. Armata ucraineană trebuie să fie în măsură să apere suveranitatea țării în mod eficient, a spus el.

Merz a subliniat că problema unui armistițiu trebuie să preceadă negocierile în vederea unui acord de pace.

„Președintele Trump dorește, de asemenea, ca acest aspect să fie unul dintre prioritățile sale în cadrul întâlnirii de vineri cu președintele Putin și sper din tot sufletul că va exista un acord corespunzător”.

„Până acum, toate discuțiile care au avut loc cu Putin în ultimii 3 ani și jumătate au fost însoțite de un răspuns militar și mai dur”, a spus Merz. „De data aceasta trebuie să fie diferit, altfel discuțiile care au loc nu sunt credibile și nu au succes”.

Presiuni asupra lui Donald Trump să-l includă pe Zelenski într-un summit trilateral

Emmanuel Macron a declarat că Trump va „căuta o viitoare întâlnire trilaterală” care să-i implice atât pe Zelenski, cât și pe Trump și Putin.

„Cred că acesta este un punct foarte important în această privință. Și sperăm că se va putea desfășura în Europa, într-o țară neutră, acceptabilă pentru toate părțile”, a declarat președintele francez.