Video „E neplăcut”. Nicușor Dan critică amânările CCR pe pensiile magistraților: „Nu fac bine nici Curții, nici imaginii statului”

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că amânările repetate ale Curtea Constituțională a României (CCR) în pronunțarea asupra sesizării privind legea pensiilor magistraților afectează atât imaginea instituției, cât și percepția publică asupra statului. Șeful statului a subliniat că decizia ar fi trebuit luată „mult mai devreme”, în condițiile în care subiectul este pe agenda Curții încă din vara acestui an.

„E neplăcut că a existat această tergiversare, mai ales că e din vara acestui an. Faptul că au fost atâtea amânări succesive nu cred că a făcut bine nici Curții, nici imaginii pe care și-o fac românii asupra statului în general”, a afirmat președintele, într-un interviu acordat postului Radio România Actualități.

Întrebat ce ar însemna o eventuală admitere a sesizării de neconstituționalitate formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), Nicușor Dan a evitat să anticipeze verdictul CCR.

„Vorbim general, ca să nu anticipăm. Dreptul nu e o știință 100% exactă. Există interpretări care pot să fie diferite. A existat bună credință din partea Guvernului. Dacă se va întâmpla să fie neconstituțional textul propus de Guvern, asta nu înseamnă nici reaua credință a Guvernului, nici a CCR, numai că procesul acesta trebuia încheiat mult mai devreme”, a precizat șeful statului.

Curtea Constituțională a amânat pentru a cincea oară pronunțarea asupra sesizării legate de pensiile magistraților, noul termen fiind stabilit pentru 18 februarie.