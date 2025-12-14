search
Nicușor Dan, despre Ion Iliescu: „Colegi de-ai mei au fost bătuți”. De ce nu a participat la înmormântare

0
0
Publicat:

Nicușor Dan a vorbit, sâmbătă seară, despre perioada în care președinte în România era Ion Iliescu, despre care a afirmat că „a luat niște decizii extrem de discutabile”. Șeful statului a explicat, de asemenea, de ce nu a participat la funeraliile acestuia.

Nicușor Dan FOTO Inquam photos / George Calin
Nicușor Dan FOTO Inquam photos / George Calin

„Ion Iliescu a fost un politician cu vastă experiență. Pe de altă parte, Ion Iliescu, ca politician, ca președinte în funcție de decizie, a luat niște decizii extrem de discutabile. În momentul Revoluției, în momentul în care a format un Front al Salvării Naționale, care s-a format tranzitoriu, ca să asigure alegeri corecte și după care a devenit competitor politic și a luat 80%”, a spus Nicușor Dan în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

El a amintit și de confruntările sociale violente în anii ’90, cunoscute sub numele de mineriade, în care fostul președinte Ion Iliescu a jucat un rol-cheie, fiind acuzat că a chemat minerii să intervină în forță pentru a înăbuși protestele antiguvernamentale.

„Să nu uităm de mineriade. Eram student în anul întâi când s-au întâmplat mineriadele și colegi de-ai mei au fost bătuți la propriu. Da, de de mineri în sediul și în jurul sediului Universității. Deci, în opinia mea, România a pierdut o oportunitate de a se dezvolta mult mai repede, imediat după căderea comunismului, iar Ion Iliescu este responsabil de asta”, a adăugat Nicușor Dan.

În ceea ce privește absența de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, Nicușor Dan a explicat că a încercat să păstreze un echilibru institutional.

„Pe de altă parte, ca președinte, nu pot să nu văd că sunt oameni care apreciază ce el a făcut și am încercat să păstrez un echilibru”, a spus Nicușor Dan.

Ion Iliescu a fost înmormântat pe 7 august 2025, în zi de doliu naţional, cu onoruri militare, la cimitirul militar Ghencea III. La ceremonie au participat cinci foşti premieri PSD şi PNL – Viorica Dăncilă, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Marcel Ciolacu şi Theodor Stolojan – precum şi actualul prim-ministru Ilie Bolojan.

Au lipsit însă preşedintele Nicuşor Dan şi fostul şef al statului Klaus Iohannis. De asemenea, nu a participat niciun ministru din partea PNL, USR sau UDMR. Au absentat şi fostul premier Petre Roman, actualul preşedinte PSD Sorin Grindeanu, precum şi foştii lideri Mircea Geoană şi Liviu Dragnea. Traian Băsescu a adus un ultim omagiu în ziua precedentă, dar nu a fost prezent la înmormântare.

