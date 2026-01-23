Nicușor Dan, despre acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Sunt bătălii mai importante”

Președintele Nicușor Dan a declarat că există „bătălii mai importante” în care alege să se implice, precum justiția și combaterea evaziunii fiscale, și nu în subiectul acuzațiilor de plagiat care îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Șeful statului a amintit că, în anii ’90–2000, plagiatul era o practică răspândită în mediul universitar din România, încurajată inclusiv de unii profesori coordonatori, iar o parte dintre cei implicați fac astăzi parte din elita politică.

„Sunt multe bătălii de dus, asta e opinia mea. Noi am avut o perioadă, anii ’90–2000, în care era o obișnuință în universitățile din România, pentru o parte dintre profesorii îndrumători, să îndrume oamenii să ia de aici, să ia de acolo… plagiat. O parte dintre oamenii ăștia sunt parte din elita politică a României de azi. Nu există o contrapondere politică față de această realitate”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că prioritățile sale sunt legate de consolidarea justiției, combaterea evaziunii fiscale și conturarea unui proiect economic pentru România. „Ca să vă spun foarte tranșant, sunt bătălii mai importante, cum ar fi justiția, evaziunea fiscală, un proiect economic pentru România, în care eu doresc să mă implic”, a adăugat el.

Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, unde președintele României a participat, joi, la reuniunea informală a Consiliului European.

Într-o analiză realizată de PressOne, ministrul Justiției, Radu Marinescu, este acuzat ca a plagiat în teza de doctorat, susținută în urmă cu mai bine de 16 ani. "Am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică", este replica oficialului, într-o postare în care lasă de înțeles că momentul apariției anchetei jurnalistice nu este întâmplător. PSD îl susține și „denunță tentativa de subminare a procedurilor legale privind numirea șefilor parchetelor”