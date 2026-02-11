Nicușor Dan: Companiile americane îşi doresc să investească în continuare în ţara noastră

Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri, că există în continuare interes din partea companiilor americane pentru a investi în țara noastră, cât și premise puternice ca relația economică între România și SUA să se întărească în următorii ani.

"Am avut ieri o discuție cu liderii marilor companii americane, reunite sub umbrela Camerei de Comerț Americane în România (AmCham). Mesajul companiilor americane este că își doresc să investească în continuare în țara noastră și că există premise puternice ca relația economică bilaterală să se întărească în anii următori", a informat președintele pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului a mai transmis că, în cadrul întâlnirii, au fost abordate teme esențiale precum asigurarea predictibilității și stabilității cadrului economic, cooperarea în domeniul energiei, al materiilor prime critice și al sănătății.

"Am vorbit și despre transformările prin care trece industria IT din România și am punctat modalitățile prin care țara noastră își poate consolida relevanța prin atragerea de investiții americane", a adăugat Nicușor Dan.

El a mai precizat totodată că le-a transmis companiilor americane că "există toată deschiderea din partea noastră pentru a valorifica orice oportunități de afaceri având în vedere că România este la intersecția unor importante rute energetice și comerciale globale."